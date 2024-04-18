Морозно, вітряно та сніжно. Рятувальники показали, як виглядає квітневий Піп Іван
На горі Піп Іван хмарно, сніг та вітер
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
На одній з найвищих вершин українських Карпат продовжує сніжити.
Фото з хуртовиною на горі показали у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.
"Станом на 9:00 18.04.2024 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер східний 12 м/с, температура повітря -6°C", – повідомили рятувальники.
Памороззю вкрито все довкола: стіни обсерваторії "Білий слон", гойдалка та інші дерев'яні конструкції.
На горі Піп Іван продовжує сніжити
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
В Карпатах у квітні знову випав сніг
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Нагадаємо, у лютому рятувальники показували, як виглядає схід сонця в Карпатах.