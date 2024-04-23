"ДонорUA" випробовує чатбот на основі ШІ: як долучитися до тестування

Завдяки платформі "ДонорUA" у 2023 році вдалось зібрати понад 7 тисяч літрів крові.

Платформа "ДонорUA" запустила пілотну версію чатбота, який інформуватиме українців про можливості донорства. Програму створили на основі штучного інтелекту.

Серед запитів, відповіді на які зможе надавати штучний інтелект, – дані про місця здачі крові, наявні запаси крові й інші можливості для донації, інформують у "ДонорUA".

"Сучасні технології дають нам майже необмежені можливості, але будь-яка сучасна система залежить від того, наскільки дані, які використовують, є актуальними та точними. І тут не все ідеально, але ми над цим працюємо.

Для чого ще один чатбот? Ми хочемо надати донорам інструмент, який у "людському" стилі відповідатиме на питання, пов'язані з актуальною ситуацією у конкретному місті", – пояснює співзасновник "ДонорUA" Олександр Краковецький.

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Пробна версія чатбота вже доступна для підписників ChatGPT Plus, оскільки створена на базі функціональності користувацьких GPTs.

Узяти участь у бета-тестуванні чатбота та іншого функціоналу платформи можна за посиланням.

В організації зазначають, що наразі платформа налічує більше 160 тисяч донорів, завдяки яким медичні заклади отримали більш ніж 7 тисяч літрів крові лише за 2023 рік.

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Раніше ми писали про те, як часто можна бути донором цільної крові та як підготуватися до донації.