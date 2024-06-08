В Одесі офіційно відкрили першу локацію для пляжного сезону
Пляжний сезон-2024 в Одесі:
голова Одеської ОВА Олег Кіпер
В Одесі 8 червня відкрили першу пляжну зону – "Калетон" в Одесі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Зони для купання та оздоровлення поступово відкриваються.
Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі", – зазначив він.
Як розпочали пляжний сезон-2024 в Олесі
голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Посадовець додав, що список доповнюватимуть після проходження перевірок інших локацій.
Водночас для відвідувачів є низка заборон. Купатися не можна:
- під час повітряної тривоги;
- при виявленні підозрілих предметів;
- під час шторму від 2–х балів.
Дозвіл про доступ людей до моря підписали Кіпер та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» Едуард Москальов.
Нагадаємо, у 2023 році в Одесі відкрили пляжний сезон зі значно затримкою – лише у серпні, а в Києві – так і не розпочали.