В Одесі офіційно відкрили першу локацію для пляжного сезону

В Одесі 8 червня відкрили першу пляжну зону – "Калетон" в Одесі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зони для купання та оздоровлення поступово відкриваються.

Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі", – зазначив він.

Як розпочали пляжний сезон-2024 в Олесі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Посадовець додав, що список доповнюватимуть після проходження перевірок інших локацій.

Водночас для відвідувачів є низка заборон. Купатися не можна:

під час повітряної тривоги;

при виявленні підозрілих предметів;

під час шторму від 2–х балів.

Дозвіл про доступ людей до моря підписали Кіпер та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» Едуард Москальов.

Нагадаємо, у 2023 році в Одесі відкрили пляжний сезон зі значно затримкою – лише у серпні, а в Києві – так і не розпочали.