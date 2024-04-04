"Патрулював": фотопастки для порушників перетину кордону зафіксували ведмедя

Поблизу з Румунією фотопастки зафіксували ведмедя, який неспішно "патрулював" українсько-румунську ділянку кордону.

"Застерігаємо усіх, хто планує прогулянки манівцями, не наражати себе на небезпеку", – повідомляють у Державній прикордонній службі.

Як розповів старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік у коментарі для "УП. Життя", ведмедя помітили на ділянці прикордонної служби Селятин на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Господар потрапив в об’єктив фотопастки, які прикордонники встановлюють для виявлення правопорушників, що намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон.

"Це територія національного парку "Верховинський". Ми розставляємо фотопастки на ймовірних маршрутах, якими до кордону можуть прямувати люди, але замість правопорушника зафіксували ведмедя", – розповів прикордонник.

За його словами на цій ділянці від початку року виявили 82 порушників держкордону.

"Звірів у тому регіоні багато, бачили кабанів, оленів, косуль, лисиць, вовків. Найчастіше працівники натрапляють на кабанів. У випадку загрози життю працівник може зробити попереджувальний постріл у повітря, аби відлякати тварину", – додав Костянтин Ліснік.

Раніше ми повідомляли, що ведмедя Балу, який жив у тісному вольєрі Хмельницького парку, перевезли у нацпарк "Синевир".