Вийшов з лікарні і не повернувся: як службовий пес Космос відшукав 64-річного пенсіонера

Службовий пес на прізвисько Космос допоміг поліціантам Святошинського району Києва розшукати 64-річного пенсіонера.

З чоловіком все добре, зазначили у Національній поліції Києва.

Пенсіонер під час перебування у лікарні на лікуванні вирішив пройтись на вулицю.

Але назад до медичного закладу не повернувся. Медики викликали правоохоронців, щоб знайти літнього пацієнта.

Поліціанти прибули зі службовою німецькою вівчаркою на прізвисько Космос та обстежили місця, де міг би перебувати дідусь.

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Згодом чотирилапий натрапив на слід та вивів розшукову групу до покинутої території неподалік лікарні.

Правоохоронці знайшли пенсіонера завдяки псу Космосу Нацполіції Києва

Чоловік сидів у кущах розгублений та дезорієнтований. Він пояснив, що заблукав та не зміг знайти зворотну дорогу.

Поліціанти доставили пацієнта назад до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Нацгвардії поділились історією про службовий тандем кінолога і собаки з однаковими іменами.