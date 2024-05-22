"Займаються своїми справами". Понад 70% учнів вказують на відсутність умов для навчання в укриттях

Понад 70% українських учнів, які навчаються очно, стверджують, що у шкільних укриттях немає умов для проведення уроків. Цю думку поділяє понад половина керівників шкіл.

Про це свідчить дослідження Державної служби якості освіти України, презентоване у "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

Цього року постійний доступ до освітнього процесу мали 80% учнів. Це на 11% більше, ніж торік.

Крім того, сильно зросла кількість шкіл, які проводили уроки очно – з 15% до 53%. Дистанційне навчання проводилося у 19% шкіл (33% минулого року), а змішане – у 28% (торік – 51%).

Водночас на думку 71% опитаних учнів, в укритті відсутні умови для проведення уроків, через що кожен в них займається своїми справами. З цією думкою погоджуються 54% керівників шкіл.

Також дослідження показало погіршення психоемоційного стану школярів:

спокійно себе відчувають 51% дітей у містах та 55% у селах (проти 63% та 70% минулого року);

розслаблено – 29% і 34% (проти 41% та 50%);

енергійно – 38% і 49% (проти 53% та 62%);

зосереджено – 51% і 49% (проти 60% та 61%);

щасливо – 45% і 50% (проти 62% та 72%);

несамотньо – 52% і 56% (проти 68% та 70%.

"Всі ці числа зменшилися, але, на нашу думку, не є суттєвими й можуть змінитися залежно від того, як ми налаштуємо освітній процес у наступному навчальному році", – зауважив голова ДСЯО Руслан Гурак.

На думку вчителів, серед головних причин, які перешкоджали організації освітнього процесу, були:

повітряні тривоги – 42% (53% минулого року);

відсутність електрики – 10% (41% минулого року);

відсутність укриття – 14% (29% минулого року);

відсутність інтернету – 12% (35% минулого року);

бойові дії на території – 14% (15% минулого року).

Дослідження проводилося з 26 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року за допомогою анкетування. У дослідженні взяло участь 118 закладів загальної середньої освіти, зокрема, 118 керівників, 3860 вчителів, понад 10 тисяч батьків учнів і 3763 учні (переважно десятикласники).

Нагадаємо, дослідження показало, що менше ніж 40% працівників освіти з прикордоння та прифронтових територій відчувають емоційну стабільність.