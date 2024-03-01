Президент підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО: що він передбачає

Володимир Зеленський підписав закон про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України.

Документ дозволяє Міністерству оборони затверджувати протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на основі стандартів НАТО, йдеться в картці законопроєкту №10343.

Згідно з новим законом, Міноборони зможе затверджувати перелік, стандарти якості та мінімальні вимоги до спеціалізованих медикаментів, якими користуються військові під час ведення бойових дій.

У пояснювальній записці йшлося, що його ухвалення допоможе задовольнити потреби в забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном.

"Законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик.

Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників", – повідомляла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова 7 лютого.

За її словами, на практиці закон допоможе покращити медичне забезпечення ЗСУ, оскільки в рамках закону, зокрема, мають:

▲ уніфікувати підходи лікування в закладах охорони здоровʼя Міноборони комунальної та державної власності;

▲ встановити медичні професійні кваліфікації;

▲ затвердити списки медикаментів та обладнання, які постачатимуться за уніфікованими стандартами.

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