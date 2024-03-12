Біоматеріал не знищать: президент підписав закон, що дозволить загиблим військовим мати дітей

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10448, який гарантуватиме військовослужбовцям права на біологічне батьківство або материнство. Про це повідомив нардеп Ярослав Залізняк.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу", який Рада підтримала 7 лютого.

Згідно з оновленим проєктом, біологічний матеріал полеглих військових зберігатиметься безоплатно протягом 3 років після їхньої загибелі.

Його не будуть утилізовувати, як було прописано у попередньому варіанті закону, що викликав обурення.

Що передбачає закон, підписаний президентом?

✅ По-перше, у разі загибелі або визнання померлою людини, якій належать репродуктивні клітини, держава зберігатиме їх безоплатно протягом 3-х років з моменту загибелі.

Після закінчення цього строку зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої людини, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

✅ По-друге, людина, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

✅ По-третє, якщо репродуктивні клітини такої людини будуть використані для зачаття дитини, вона буде визнана батьком (або матір’ю) дитини.

✅ Зрештою, закон постановляє, що нотаріально посвідчене волевиявлення особи до введення в дію цього закону є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, закон, що регулює соціальний захист військовослужбовців у забезпеченні їхнього права на біологічне батьківство (материнство), Рада ухвалила ще у 2023 році. Він був покликаний зберегти генофонд та забезпечити програмі кріоконсервації (заморозки сперми у спеціальних кріобанках) державне фінансування.

Але потім зʼявилася поправка – з березня 2024 року заморожена сперма військовослужбовців, які загинули на фронті або зникли безвісти, мала бути утилізована.

Українці обурилися, а парламентарі пообіцяли виправити цю прогалину на законодавчому рівні. Після розголосу цю норму виправили і нещодавно Рада підтримала вже оновлений законопроєкт №10448, що захищає право на посмертне батьківство.