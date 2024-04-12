Прифронтові області у пріоритеті: Кабмін виділив кошти на будівництво укриттів у школах

Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах

Оновлено 12.04.2024 о 14:25

Кабмін вніс зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.

Найбільше коштів отримають Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Усього на будівництво укриттів у школах виділили 2,5 мільярда гривень. Їх отримають школи, які працюють за дистанційною або змішаною формами навчання.

"Пріоритетне завдання МОН – відновити доступ до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Базова потреба – наявність укриттів у школах", – зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Насамперед йдеться про прифронтові та прикордонні області, а саме:

Харківська область – 500 мільйонів гривень;

Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;

Запорізька область – 500 мільйонів гривень;

Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;

Херсонська область – 200 мільйонів гривень;

Одеська область – 150 мільйонів гривень;

Сумська область – 150 мільйонів гривень;

Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.

"В умовах, коли держава спрямовує значну частину коштів на оборону, ми повинні використовувати ресурси максимально ефективно. Уряд для цього визначив пріоритетні регіони, які потребують першочергового фінансування. Це прифронтові та прикордонні території, де сотні тисяч дітей не можуть повернутися до очного навчання через брак укриттів", – розповів заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків.

Окремо 150 мільйонів гривень спрямують на завершення будівництва укриттів, розпочатих у 2023 році. Однак є умова – вони вже мають бути профінансованими та завершеними мінімум на 40%.

Нагадаємо, в Україні змінили механізм розподілу фінансування будівництва укриття у закладах середньої освіти. Тепер розподіл коштів між громадами відбуватиметься з використанням бальної системи через платформу DREAM.