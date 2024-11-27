"Принеси мені навушники, щоб не чути вибухів". Про що мріють українські діти і як стати для них "Миколайчиком"

В Україні з кожним роком стає дедалі більше дітей, справжні мрії яких мають нематеріальний характер – наприклад, щоб тато або мама повернулися з полону, або щоб у Росії закінчилися нарешті ракети, які нищать їхні рідні міста.

Вони просять у святого Миколая набір для виготовлення свічок на випадок блекаутів та навушники, крізь які не буде чутно сирен та вибухів. Дехто – теплий одяг на зиму або іграшки для менших братів чи сестер.

"Українська правда. Життя" розповідає, про що ще, крім миру, просять у листах до святого Миколая українські дітлахи. Кожен читач може допомогти втілити мрії і бажання цих дітей в життя.

"Народний тил – реабілітація"

Уже дев’яту зиму поспіль благодійний фонд "Народний тил – реабілітація" дарує свято дітям, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну у війні проти РФ. Цього року благодійники також допомагають маленьким українцям, які втратили батьків внаслідок російських обстрілів.

"Народний тил – реабілітація" збирають кошти на подарунки дітям до Дня святого Миколая, на Різдво та Новий Рік.

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Як нам розповідав ветеран АТО, письменник і менеджер проєктів ДК "Укроборонпром" Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест, який з 2017 року допомагає збирати кошти на подарунки дітям, волонтери не аналізують стан справ у сім'ї загиблого чи військовополоненого і "не розмірковують про те, що дітям потрібно, а що ні".

Як розповіла адміністраторка фонду Валентина Королько, цього року також помітно зросла кількість листів-звернень від дітей, чиї мама або тато зникли безвісти.

"Кількість зросла у 3-4 рази, залежно від області. Наприклад, у першу ніч (коли відкрили можливість для надсилання листів – ред.) Хмельницька область заповнила майже 100 анкет. Наразі опрацьовуємо 600 анкет, і це лише третій день", – розповідає Валентина.

Адміністраторка фонду додає, що кількість опрацьованих листів, а відтак і дітей, які цьогоріч зможуть отримати омріяний подарунок, залежатиме від фінансових можливостей фонду і людей/бізнесів, охочих допомогти.

"Також стараємося знайти родини без статусу (наприклад у кого тато повертався з передової і загинув в ДТП, під час відпустки, на полігоні, після атаки в Полтаві на навчаннях тощо).

Зокрема, маємо таку родину з Київщини. Хлопчик залишився круглим сиротою і дивом вижив під час евакуації по Житомирській трасі. Такі діти, родини, наразі не мають статусу, гідного пенсійного забезпечення", – говорить Валентина.

Про що діти просять у листах до Миколая?

Тимофій, 9 років, Дніпропетровська область

Я навчаюсь у 4 класі в ліцеї. У мене велика родина – я, мама, двоє менших братиків (4 і 5 років) і тато, який дуже-дуже довгий час не виходить на зв’язок… Він служить у ЗСУ. Я дуже сильно люблю свою сім’ю. Разом ми велика сила! І одним із головних секретів цієї сили є віра у дива. Тому я прошу тебе, Святий Миколаю, будь ласка, захисти мою сім’ю і подаруй моїй країні мир та спокій.

А ще я хочу попросити у тебе подарунок для себе та своїх братиків, бо я щасливий, коли вона посміхається і ми разом граємося. Мені дуже подобається техніка та конструктори, тому я буду щиро вдячний за великий конструктор LEGO. А мій братик Тихон мріє про дитячий синтезатор – мріє навчитися грати на піаніно. Братик Матвій любить грати та слухати казки, різні книжечки, тому він буде радий новим цікавим книжкам.

Ми всі дружно чекатимемо на диво.

Мені подобається малювати, тому я намалював для тебе малюнок. Сподіваюся, він тебе зігріє.

Лист Тимофія до Миколая Фото надане фондом "Народний тил – реабілітація" Малюнок Тимофія для Миколая Фото надане фондом "Народний тил – реабілітація"

Софія, 11 років, Кривий Ріг

Вітаю, любий Святий Миколаю!

Я навчаюся у 6-Б класі криворізької гімназії. Увесь рік я була слухняною, допомагала мамі вдома, прибирала в нашій з сестрою кімнаті, старанно вчилася. У мене навіть є грамота за успіхи у навчанні, яку я отримала у 5 класі.

Я дуже люблю малювати. Також ходжу на секцію тайського боксу, там у мене багато друзів.

Святий Миколаю, я хотіла розповісти, як мені буває страшно під час вибухів, але ти напевно і сам це знаєш. Я знаю, що ти справжній добрий чарівник. Вірю, що ти зможеш допомогти нам подолати злого ворога і ми зможемо вільно і без страху гуляти вулицями міста, зможемо з мамою поїхати на море, будемо всі вільні і незалежні.Дуже вдячна тобі за подарунок у минулому році.

У мене є велика мрія мати фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 чорного кольору. Він мені дуже сподобався і підійде до мого телефона, бо він також Xiaomi.

Дуже сподіваюся, що ти отримаєш мого листа і у тебе знайдеться для мене подарунок. Чекаю тебе, Святий Миколаю, з нетерпінням.

Лист Софії до Миколая Фото надане фондом "Народний тил – реабілітація"

Олександра, 13 років, Дніпро

Дорогий Святий Миколай!

Я навчаюсь у 8-А класі. Протягом усього року я була слухняною дитиною, допомагала мамі прибирати в домі, готувати, завжди складала свої речі, старанно робила уроки.

Мою маму звати Марина, їй 31 рік. Вона любить квіти, смачно готує, вона добра і мені з нею цікаво.

Мого тата звати Дмитро, йому було 27 років. Він – герой України. Він цікавився малюванням та у нього це добре виходило. Він був веселим, дружелюбним, мені з ним теж було цікаво. Але війна у нас його забрала.

Святий Миколай, я б дуже хотіла тебе попросити принести мені навушники (AirPods) та солодощі від кіндер!

Лист Олександри до Миколая Фото надане фондом “Народний тил – реабілітація”

Анастасія, 14 років

Завжди коли настають новорічні свята, я не можу вигадати подарунок. Наче все є. Щось хочеться, але не знаю чого.

Спочатку я хочу привітати Тебе з твоїм днем. Маю надію, що у тебе все добре, чого й хочу тобі побажати. Бо Твій день, як і всі наші дні народження, лише один раз в житті. Проте про Твій день пам’ятає увесь світ.

Цього року ситуація з війною не покращилася, але ми продовжуємо вірити у нашу перемогу. Ми переможемо і всі українці це знають.

Так як почали вимикати знову світло, я б хотіла у тебе попросити набір з виготовлення свічок, щоб у темряві мені було затишно і світло.

Лист Анастасії до Миколая Фото надане фондом “Народний тил – реабілітація”

Богдан, 13 років, Дніпро

Мій батько загинув півтора року тому в Донецькій області, захищаючи нашу країну.

Я дуже люблю його та пишаюся його хоробрістю добровільно піти у гарячі точки, щоб захищати свою родину. Кожен, хто захищав і захищає нас, заслуговує на велику повагу і вдячність за їхню відданість та стійкість. Дуже хочу, щоб скоріше настав Мир.

Напередодні зимових свят я би дуже хотів отримати подарунок, про який давно мрію…Це жорсткий диск на 1 терабайт. Якщо є така можливість, то я був би дуже радий отримати його.

Сподіваюсь, що кожна дитина отримає свій бажаний подарунок.

Лист Богдана до Миколая Фото надане фондом “Народний тил – реабілітація”

Кожен охочий може зробити благодійний внесок, аби щасливіших дітей в Україні стало більше.

РЕКВІЗИТИ:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАРОДНИЙ ТИЛ - РЕАБІЛІТАЦІЯ"

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Місцезнаходження: 01042, м.Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 4/6, корпус А, кімната 3Ц

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МФО, Код одержувача: 305299

"Олені святого Миколая"

"Олені Святого Миколая" – благодійний проєкт, започаткований у 2016 році у Харкові. До 2022 року діти, які проживали на прифронтових територіях Донецької та Луганської областей, щороку отримували подарунки на День святого Миколая від благодійників.

Як розповідала менеджерка і волонтерка Інна Ачкасова, за час повномасштабної війни географія проєкту дещо розширилася і скоротилася водночас.

"Спочатку ми працювали на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. І у нас були там свої локації і волонтери, які збирали листи, виставляли їх на сайт, а люди надсилали подарунки. Ми їх сортували по локаціях, їхали, проводили свято, дарували ці подарунки дітям.

Працювали навіть на "нулі", за 5-10 кілометрів від бойових дій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ці локації були або одразу окуповані росіянами, або повністю зруйновані, як-от Бахмут або Авдіївка. Діти з батьками повиїжджали", – говорить Інна.

Станом на 26 листопада 2024-го "Олені святого Миколая" отримали понад 2 тисячі дитячих листів. Звернення дітей публікуються у "Базі дитячих мрій" за посиланням , де кожен охочий може обрати лист і зробити персоналізований подарунок дитині-адресанту.

Персональні чарівники, як називає небайдужих Інна, на щастя, швидко розбирають звернення дітей. Вона очікує, що цього року кількість листів сягне близько 2,3 тисяч.

Також проєкт "Олені Святого Миколая" організовує святкові заходи для дітей, які мешкають у безпосередній близькості від зон бойових дій, а також переселенцям, які були змушені покинути свої домівки.

Цього року команда "Оленів святого Миколая", яка переважно складається лише з 10 осіб, планує провести понад 50 свят для дітей по Україні.

"Наш минулорічний Святий Миколай пішов цього року добровільно у ЗСУ, бо людей не вистачало. А листи вже написані і діти чекають. Багато хто працює і волонтерить після роботи і у вихідні. Хтось допомагає розвантажувати і розбирати посилки. Людей не вистачає на таку величезну роботу", – зізнається Інна.

За посиланням кожен охочий може підтримати команду "Оленів святого Миколая".

Про що мріють діти у листах до Миколая

Михайло, 7 років, переселенець з Херсона

Я народився у Херсоні, але з моєї домівки мене вигнали російські військові та вибухи.

Я мрію про перемогу! Тоді мій тато повернеться до нас і ми поїдемо додому.

Прошу тебе подарувати мені Lego Minecraft. І моєму брату Олегу. Йому 13 років.

Лист Михайла до святого Миколая Фото надане проєктом "Олені святого Миколая"

Євангеліна, 6 років, переселенка з Часового Яру, Донеччина

Любий Святий Миколаю! Я завжди з нетерпінням чекаю цього свята. Я сама з маленького міста Часів Яр, але довелось переїхати у Кривий Ріг. Я дуже сумую за своїм містом.

Я б хотіла тебе попросити про два подарунки. Перший – щоб закінчилась війна і мій тато повернувся додому. Другий хочу попросити для себе – 3D-ручку.

Дякую тобі і обіцяю бути слухняною дівчинкою.

Лист Євангеліни до Миколая Фото надане проєктом "Олені святого Миколая" Лист Євангеліни до Миколая Фото надане проєктом "Олені святого Миколая"

Єгор, 8 років

Я ще маленький, а вже втомився від вибухів. Тому бажаю отримати у подарунок хоча б навушники, аби грати і навчатись та не чути вибухів.

Лист Єгора до Миколая Фото надане проєктом “Олені святого Миколая”

Єлизавета, 12 років

Мені дуже подобається читати. Взагалі я творча людина: люблю робити алмазні картини, плести з бісеру, займаюсь декором, люблю малювати.

До війни займалась танцями та гімнастикою.

Влітку з’явилися заняття з самооборони і мене це зацікавило.

У мене є невеличка мрія – закінчити збирати дві колекції книг.

Наразі у мене є перша і друга частини циклу "Кафе на краю світу" Джона Стрелекі. Я би дуже хотіла у подарунок:

"Третій візит до кафе на краю світу",

"Новий відвідувач кафе на краю світу".

Це третя і четверта частини.

У мене є три книги "Звіродухи" (автор Брендон Мулл – ред.). Я би дуже хотіла "Звіродуха":

Книга 4. "Вогонь і лід"

Книга 5. "Проти течії"

Книга 6. "Злети і падіння"

Книга 7. "Дерево життя"

Я буду дуже вдячна за допомогу у зібранні циклів і за можливість їх прочитати.

Лист Єлизавети до Миколая Фото надане проєктом “Олені святого Миколая”

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Мальтійська служба допомоги

Мальтійська служба допомоги вже понад 30 років працює в Україні. До початку війни волонтери опікувалися потребами людей з інвалідністю, дітей в інтернатах, а також самотніх людей похилого віку.

З 2014 року волонтери також надають психологічну допомогу людям, які постраждали від війни.

За словами координаторки Мальтійської служби допомоги Анастасії Жеребецької, діяльність організації серед іншого зосереджена на допомозі дітям загиблих та полонених військових.

Напередодні новорічних свят Мальтійська служба допомоги проводить акцію "Святий Миколай – дітям у потребі".

Згадуючи зміст дитячих листів десятки років тому і тепер, Анастасія зауважує: матеріальні бажання дітей завжди залежать від реклами. Минулого року "всім потрібен був гусь-обнімусь", цього року – котяча лапка-антистрес і кіт-батон. А 20 років тому, пригадує координаторка, діти хотіли Kinder Pingui і холодильник, який рекламували тоді по телевізору.

"Натомість за останні роки діти почали просити про мир і те, щоб їхні мами не плакали. Про те, щоб не було більше тривог.

Якщо серйозно, то листи дітей з кожним роком стають дедалі сумніші. Нещодавно ми отримали лист від 13-річної дівчинки, яка просить Миколая, щоб її тата не мучили в полоні і щоб він не піддавався великим катуванням", – розповідає Жеребецька.

Від початку повномасштабної війни звернень стало набагато більше, але не завжди є можливість допомогти абсолютно всім дітям, говорить Анастасія.

"Ми не можемо покрити усі запити, але стараємося взяти якомога більше. Цього року це дві тисячі листів, тому що від початку війни стало набагато важче залучати добродійників, оскільки багато хто долучається допомогою до армії", – підсумовує Анастасія Жеребецька.

Кожен охочий може розділити місію Мальтійської служби допомоги і допомогти подарувати дітям свято .

Про що просять діти у листах до Миколая?

Віктор, 11 років, село Конюшки, Івано-Франківщина

Святий Миколаю, пише до тебе Віктор. Я допомагаю мамі вдома по господарству, іноді я буваю нечемний. У школі вчуся добре. Своєму братику Славчику допомагав вчитися рахувати.

Святий Миколаю, маю до тебе прохання про мир для України і здоров’я для рідних. Якщо я заслужив, то принеси мені теплий спортивний костюм, рацію, 1-2, літак на пульті і цукерки. Я чекаю тебе в гості.

Лист Віктора до Миколая Фото надане Мальтійською службою допомоги

Іван, 11 років, Львів

Я народився у місті Донецьк, а тепер проживаю у Львові.

Цього року 3 червня у мене померла мама у лікарні, після операції. Ми з братом залишилися з бабусею і дідусем.

Святий Миколаю, якщо ви читаєте цей лист, то, мабуть, ви знаєте, що я був чемним цього року, і хочу, щоб ви подарували мені велосипед.

Лист Івана до Миколая Фото надане Мальтійською службою допомоги

Ганна, 9 років, Старий Самбір, Львівщина

Святий Миколаю, подаруй мені, будь ласка, чобітки, зимову куртку, шапку, шалик і рукавички. І ще зроби так, щоб в Україні більше не гинули ні діти, ні дорослі і був мир.

Лист Ганни до Миколая Фото надане Мальтійською службою допомоги

"Твоя опора"

Фонд "Твоя опора" уже 9 років здійснює новорічні мрії дітей із дитячих будинків, інтернатів, центрів соціально-психологічної реабілітації, спеціалізованих закладів для дітей з інвалідністю, центрів реабілітації та розвитку, а також тяжкохворих дітей.

Цьогоріч фонд проводить благодійну акцію, що має на меті подарувати свято 2 тисячам маленьких українців. Це діти, які втратили батьків на війні, з багатодітних сімей, а також ті, хто перебувають у складних життєвих обставинах або зростають у прийомних родинах.

"Під час війни діти, які ростуть без батьків, особливо потребують нашої уваги. На жаль, ми не можемо дати їм люблячих тата і маму. Але ми можемо передати їм частинку нашого тепла, зробивши подарунок. Не важливо, великим він буде чи маленьким.

Кожна дитина, отримавши те, про що вона давно мріяла, зможе відчути радість новорічного дива", – сподівається засновниця фонду Валерія Татарчук.

Дитячі мрії у малюнках

Діти, які безоплатно отримують психосоціальну підтримку у Сімейному центрі ментального благополуччя "Твоя опора", зобразили на папері свої найзаповітніші мрії.

Найзаповітніша мрія Насті Фото надане фондом "Твоя опора" Лист-малюнок до Миколая від Моніки Фото надане фондом "Твоя опора" Катя мріє про котика Фото надане фондом "Твоя опора" Максим зобразив мрію всіх українців Фото надане фондом "Твоя опора" Владислав хоче отримати у подарунок машинку Фото надане фондом "Твоя опора" А хтось мріє зустрітися з друзями і дідусем Фото надане фондом "Твоя опора" Саша мріє про нового друга Фото надане фондом "Твоя опора"

Кожен охочий може долучитися до акції. Для цього потрібно обрати мрію дитини за посиланням та придбати подарунок. Надіслати його можна буде безкоштовно "Новою Поштою" у будь-який куточок України, додали у фонді.



Акція діє з 15 листопада до 25 грудня.



Якщо купити і надіслати подарунок самостійно немає змоги, можна долучитися до збору , кошти з якого також підуть на здійснення дитячих мрій.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"