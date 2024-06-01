"Щоб у тата на небі було все добре. І щоб у мене було 7 котів, я їх обожнюю". Листи українських дітей про їхні мрії

"Щоб наші захисники забрали в росіян Крим і Чорне море"

"Хотілось би бачити Україну в майбутньому без корупції"

Ці фрази – не з планів передвиборчих програм політиків. Це уривки з листів, в яких українські діти описують свої мрії в рамках акції "Діти мріють".

Ці зворушливі листи показують, як війна змінює життя дітей. Вони думають про мир, повернення до своїх родин і друзів, навчання в школах замість онлайн-уроків та можливість гратися без страху. Ці мрії не лише підтримують дітей, даруючи їм образ мирного життя, а й підкреслюють, чого війна їх позбавляє.

До Міжнародного дня захисту дітей Фонд "Голоси дітей" зібрав листи та малюнки, в яких діти розповідають про свої бажання та якою вони бачать Україну в майбутньому.

Діма, 10 років, Трускавець

Мої мрії: я мрію, щоб закінчилась війна, щоб усі люди повернулися додому і було мирне небо. Щоб ми всім класом зустрілися з нашими вчителями, навчалися разом, а не в зумі. І ми могли йти в школу і нічого не боятися, вибухів тощо. Щоб ми могли гратися в реальному житті, а не віртуально. І моя маленька мрія: я дуже хочу приставку або компʼютер.

Яромир, 9 років, Трускавець

Я мрію, що Україна буде в майбутньому красивою, не буде на дорогах сміття і машини будуть незвичайні. Люди будуть всі як волонтери, будуть допомагати одне одному і тому будуть всі щасливі й у них буде все добре. Люди будуть жити в красивих екобудинках. А у великих і середніх містах будуть великі красиві будинки з екологічних матеріалів. А ще українці будуть першопрохідцями в космосі. А збірна України стане чемпіоном світу з хокею.

Аніфе, 9 років, Запоріжжя

Усі діти мають свої мрії. Та я не виняток. У мене є багато мрій і зараз я про них розкажу. Моя перша мрія – це щоб ми пішли до школи й не вчилися онлайн. Друга – щоб я поїхала на море. А третя – щоб усі окуповані території звільнили. Та сама головна мрія – щоб закінчилась війна!

Артур, Кривий Ріг

У мене найзаповітніше бажання ще щоб закінчилась війна. Ще я дуже хочу на канікулах поїхати в рідне місто, де я народився, і це місто називається Харків. Я іще хочу, щоб наші захисники забрали в росіян Крим і Чорне море. Я дуже сильно бажаю, щоб у літні канікули в гості приїхали мої двоюрідні брат і сестра.

Анонімно, смт Високий

Я мрію, щоб закінчилася війна.

Щоб у тата на небі було все добре.

Щоб у всіх тварин був свій дім.

І щоб у мене було 7 котів, я їх обожнюю.

Анонімний лист дитини

Дарʼя, 12 років, Чернігів

Моя мрія – це те, щоб у моїй країні був мир. Щоб моя країна була квітучою, розвивала свої нові технології. Щоб мій тато і дядько повернулися живими. І щоб наші діти, онуки та інші покоління не знали, як це і що таке війна.

Слава Україні, Героям Слава!

Міша, Дніпро

Я мрію про новий телефон і щоб закінчилась війна. І про новий ноутбук. І новий планшет. І дуже-дуже хочу, щоб мамуся жила довго-довго. І я теж хочу жити дуже довго.

Вероніка, Дніпро

Моя найбільша мрія – гарне майбутнє та мир в Україні, бо саме це дає фундамент для подальших дій. Хотілось би миру у всьому мирі. На цей час мій батько на війні, а бабуся залишилася без домівки. Я не знаю, на кого йти, бо деякі професії стануть неактуальними й просто не буде робочих місць. Я прагну до гарного майбутнього та бажаю також такого всім. У мене є брат та сестра, за їхнє майбутнє я теж дуже хвилююсь, але вірю, що все буде добре. Також я бажаю зрозуміти, чого хочу, бо наразі мій мозок наче говорить: "Тобі ж набридне, у наш час це буде неможливо». Але я переконую себе на позитивні емоції, у цьому мені допомагає осередок "Голоси дітей».

Арсеній, 7 років, Запоріжжя

Я хочу, щоб війна закінчилася і Україна перемогла росію. Щоб ми могли поїхати на море, і наша країна нарешті вступила в Євросоюз. І онлайн закінчився, і могли заробляти 27000000000 грн.

Кіра, 7 років, Запоріжжя

Я мрію, щоб я ходила до школи кожного дня, щоб закінчилась війна, щоб я поїхала на море, щоб Україна перемогла, щоб моя подруга підняла трубку. Щоб онлайн-школа зникла, і ми з подругами грали з ляльками.

Вероніка, 17 років, Запоріжжя

Мрію:

поїхати на море в Бердянськ,

поїхати на море в Бердянськ, обійняти родичів,

погуляти з друзями в рідному місті,

побачити зорі й сузірʼя,

піти в похід у Карпати.

Лист Вероніки

Клавдія Петрівна, 11 років, Івано-Франківськ

Я мрію, щоб у майбутньому моя країна була така: була машина часу, щоб можна було пересуватись за 1 хв з одного краю в інший. Ще щоб закінчилась війна і всі діти й дорослі повернулися до своїх домівок.

Також щоб у майбутньому були прилади, які забезпечують людині 100% безпеку. Та щоб створили апарат, який дає нескінченну кількість років життя, і всі люди жили вічно.

Анонімно, Кривий Ріг

Я мрію про мир в Україні. Хотілось би бачити Україну в майбутньому без корупції та з вільними правами людей, щоб кожна людина незалежно від соціального стану могла провести щасливе і цікаве життя. Хотілось би в нашій країні більше справедливості, адже її, на жаль, дуже мало. А для себе хотілось би пітбайк, а на майбутнє машину BMW M5 F90, бо мені дуже подобається швидкість і щось екстремальне.

Єва, 12 років, Запоріжжя

Україна – така країна, що від неї не знаєш, що очікувати. Хто знає, що нас чекає в майбутньому? Сподіваюсь, коли війна закінчиться, то біля нас появиться дуже гарне море, яке буде дуже популярне серед туристів. Ми станемо ясною і яскравою країною, яку будуть знати як країну, де багато місця для туризму, де дуже гарна мова і традиції. Хай наша їжа стане дуже популярна серед інших країн. Хай наша музика процвітає серед усього світу. Хай кожна область України має своє визначне місто. Хай наша країна стане дуже багатою та яскравою і люди стануть добрими та ще гарнішими.

Аня, 10 років, Кривий Ріг

Привіт! Я Аня, мені дуже віриться, щоб сталася перемога. Та те, щоб українці першими сіли на Нептун.

Макар, смт Високий

Привіт, мене звати Макар. Я хочу зробити БТР, який їздить для наших військових. Я хочу, щоб закінчилась війна. Щоб перемогла Україна

Лист Макара

Орина, 12 років, Запоріжжя

У кожної людини є мрія, мої мрії – це кінець війни, кожен день ходити в школу й інше.

Яким я бачу майбутнє?

Я бачу майбутнє без війни, без вибухів та без щогодинних сирен. Я бачу світ у майбутньому: жовто-блакитний прапор, що розвивається на вітрі, світ, що без людей, які потребують, щось важливе для життя.

І "Мрія" знов злетіла!

Слава Україні!