Рівень задоволеності життям в українців зараз нижчий, ніж у 2022 році

З початку повномасштабного вторгнення в українців дещо покращився психологічний стан. Однак рівень задоволеності життям впав нижче за показники 2022 року.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова про соціальне почуття населення, яке провели у січні 2024 року.

У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів із підконтрольних Україні територій.

Опитувані оцінювали свій психологічний стан за шкалою від 0 до 10, де 0 – це максимальний рівень спокою й упевненості, а 10 – максимальний рівень паніки, страху і невпевненості.

Середній показник психологічного стану склав 5,9 бала. 25% респондентів оцінили його 8-10 балами, які свідчать про високий рівень страху.

Результати опитування щодо психологічного стану Центр Разумкова

Однак у лютому-березні 2023 року результати були кращими, ніж зараз – психологічний стан у середньому оцінювався у 5,1 бала.

Рівень задоволеності українців зростав протягом останнього десятиліття перед початком повномасштабної війни. Навіть у 2022 році він був вищим, аніж у 2011-му.

Під час опитування його оцінювали за шкалою від 1 до 10, де 1 – респондент "абсолютно не задоволений", а 10 – "абсолютно задоволений" своїм життям.

У 2022 році цей показник становив 5,2 бала, тоді як зараз він знизився до 4,7. Порівняно із вереснем-жовтнем 2022 року, найбільше задоволеність життям зменшилася на заході країни – з 6,1 до 4,9 бала.

Найнижчий показник зафіксували на півдні – 3,9 бала.

Результати опитування щодо задоволеності життям і довіри до людей Центр Разумкова

Крім того, відчуття задоволеності життям знижується із віком опитаних: молодші за 30 років оцінюють його у 5,1 бала, а старші за 60 – 4,2 бала.

Також під час опитування виміряли рівень довіри до інших членів суспільства. 27% респондентів вважають, що вірити можна більшості людей. Тоді як 62% дотримуються думки, що потрібно бути обережними у стосунках з іншими.

Нагадаємо, дослідження показало, що тривожний стан насправді мають втричі більше дітей, ніж вважають їхні батьки та вчителі.