Чверть українських учнів хотіли б переїхати за кордон після школи – опитування

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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10 лютого 2024

Більше половини учнів та учениць після закінчення школи хочуть лишитися в Україні. Водночас чверть опитаних учнів та учениць хочуть переїхати жити за кордон

Про це свідчать результати дослідження "Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення", яке презентували Міжнародний благодійний фонд savED у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

З-поміж учнів 53% хочуть після школи лишатися в Україні. Хоча 23%  з них планують жити в іншому населеному пункті своєї країни. 

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Водночас  26%, хочуть переїхати жити за кордон. 

ФОТО: alexraths/Depositphotos

Решта 20% – не визначилися. У батьків погляди збігаються. 

Рівень оптимізму щодо майбутнього України

В ході опитування респондентам також ставили запитання: "Як загалом ви налаштовані щодо майбутнього України?".

"З-поміж усіх груп скоріше можна говорити про невпевнений оптимізм, хоча від 52% серед учнів до 70% серед батьків, 83% серед учителів і 84% серед адміністрації оптимістично дивляться в майбутнє. Але водночас серед них більше тих, хто скоріше оптимістичний (і менше – дуже оптимістичний)", – йдеться у дослідженні.

Найнижчий рівень оптимізму щодо майбутнього України, за словами дослідників, – серед учнівства. 

Серед 52% оптимістично налаштованих, 31% – схильні диитися у майбунє  оптимістично.

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Ще 25% учнів та учениць не мають ні позитивних, ні негативних поглядів, а 24% – налаштовані виключно песимістично.

Інфографіка: Міжнародний благодійний фонд savED

Плани учнів на майбутнє

81% учнів та учениць мають один або декілька варіантів на майбутнє. Зокрема, 34% з них мають конкретні плани

Інші популярні "бажані", за словами учнівства, сценарії:

  • піти працювати – 6%;
  • військова служба – 4%;
  • "gap year" (академічна відпустка) – 7%.

На запитання про "реалістичний" сценарій щодо освітніх планів на майбутнє відповіді такі: загалом 80% планують продовжити навчання, хоча переважно в Україні, і частина учнівства "скромніше" каже про інші (не провідні) університети чи технікуми/ коледжі.

Дослідники зауважують, що наміри учнівства з різних регіонів та з міст/сіл достатньо подібні. Водночас 22% учнів з міст на противагу 9% учнів із сіл озвучили бажання виїхати вчитися за кордон.

Наміри учнівства з різних регіонів та з міст/сіл подібні.

При цьому серед дівчат більше тих, хто впевнений у вступі до одного з провідних ЗВО. Серед них 36% вважають це реалістичним сценарієм для себе. Водночас серед хлопців менше тих, хто впевнений у вступі до вишу – 24%.

В рамках дослідження загалом було опитано 1397 учнів та учениць, 1288 батьків, 1141 педагогів, 146 представників адміністрацій шкіл, 64 представники органів місцевого самоврядування в усіх областях України. 

Респонденти й респондентки всіх п’яти груп досить рівномірно представляють (за регіоном розташування школи) три макрорегіони України: 30-32% залежно від групи представляють Захід, 33-38% Центр/Північ, 33-36% прифронтові області. Також з-поміж учнівства, батьків, учительства і представників та представниць адміністрації близько 71% припадає на міста/селища міського типу, близько 29% на села і селища.

Нагадаємо, батьки та освітяни оцінюють емоційний стан учнів краще, ніж він є насправді.

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