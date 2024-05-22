Усі розділи
Підтримати УП

Рада у першому читані ухвалила законопроєкт про публічне обвинувачення: що він передбачає

Вікторія Андрєєва — 22 травня, 15:03
Рада у першому читані ухвалила законопроєкт про публічне обвинувачення: що він передбачає
Україна наблизилась до ратифікації Стамбульської конвенції
palinchak/Depositphotos

У першому читані Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10420 про публічне обвинувачення.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Совсун.

Цей документ є інтеграцією Стамбульської конвенції в українське законодавство. Він передбачає можливість:

  • розпочати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого;
  • потерпілій особі пройти судово-медичну експертизу невідкладно;
  • зменшити кількість травмуючих допитів потерпілого чи потерпілого;
  • впровадження додаткових механізмів захисту малолітніх та неповнолітніх осіб, які постраждали від насильства.
Читайте також :
Чому Стамбульська конвенція важлива для України?

Також у законопроєкті прописана заборона на укладання угоду про примирення за ініціативою кривдника чи кривдниці.

Документ ще мають ухвалити депутати у другому читанні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини.

Читайте також :
Україна після ратифікації Стамбульської конвенції: які законодавчі зміни необхідні надалі?
Реклама:

Головне сьогодні