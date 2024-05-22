Рада у першому читані ухвалила законопроєкт про публічне обвинувачення: що він передбачає

У першому читані Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10420 про публічне обвинувачення.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Совсун.

Цей документ є інтеграцією Стамбульської конвенції в українське законодавство. Він передбачає можливість:

розпочати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого;

потерпілій особі пройти судово-медичну експертизу невідкладно;

зменшити кількість травмуючих допитів потерпілого чи потерпілого;

впровадження додаткових механізмів захисту малолітніх та неповнолітніх осіб, які постраждали від насильства.

Читайте також : Чому Стамбульська конвенція важлива для України?

Також у законопроєкті прописана заборона на укладання угоду про примирення за ініціативою кривдника чи кривдниці.

Документ ще мають ухвалити депутати у другому читанні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини.