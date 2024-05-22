Рада у першому читані ухвалила законопроєкт про публічне обвинувачення: що він передбачає
Україна наблизилась до ратифікації Стамбульської конвенції
palinchak/Depositphotos
У першому читані Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10420 про публічне обвинувачення.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Совсун.
Цей документ є інтеграцією Стамбульської конвенції в українське законодавство. Він передбачає можливість:
- розпочати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого;
- потерпілій особі пройти судово-медичну експертизу невідкладно;
- зменшити кількість травмуючих допитів потерпілого чи потерпілого;
- впровадження додаткових механізмів захисту малолітніх та неповнолітніх осіб, які постраждали від насильства.
Також у законопроєкті прописана заборона на укладання угоду про примирення за ініціативою кривдника чи кривдниці.
Документ ще мають ухвалити депутати у другому читанні.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає введення адміністративної відповідальності за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини.