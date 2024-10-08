Ракета SpaceX зняла дивовижний краєвид Землі під час запуску астероїдного зонда

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 зробила знімок Землі під час запуску європейської місії астероїда Hera. На фото видно видніється блакитна планета, довкола якої – суцільна темінь.

Знімок, зроблений з другого ступеня Falcon 9, SpaceX опублікувала у соцмережі X.

Як зазначають у Space, на цьому фото Земля здається дещо меншою, ніж зазвичай на таких фотографіях. А все тому, що вона розташована доволі далеко від камери.

Верхній ступінь ракети саме прямував до міжпланетної орбіти, де через 76 хвилин після старту він успішно розгорнув астероїдного зонда Hera.

Задля виходу на цю орбіту перший ступінь Falcon 9 витратив так багато палива, що його забракло для повернення і безпечної посадки ракети-носія на Землю. Таким чином місія Hera стала її 23-м і останнім польотом.

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Зонд Hera прямує до подвійної системи астероїдів, що складається з великої космічної скелі під назвою Дідімос та її меншого супутника Діморфоса. Якщо все піде за планом, він потрапить туди наприкінці 2026 року.

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