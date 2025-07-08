"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів

Працівники міністерства показали телефони, на заставках яких було фото Стефанішиної

Користувачі соцмереж висміяли TikTok-відео Міністерства юстиції, на якому працівники відомства демонструють шпалери своїх смартфонів – на них зображено очільницю відомства і віце-прем’єр-міністерку Ольгу Стефанішину.

Ролик опублікували з підписом "трішки жартів для вдалого початку тижня". Однак українці не сприйняли такого гумору – в коментарях під відео вони здебільшого висловлювалися негативно.

"Совок не вийшов з міністерства", – пише користувач із ніком An.

У коментарях чимало користувачів назвали відео проявом "совка" Скріншот з TikTok Міністерства юстиції

Членкиня громадського антикорупційної ради при Міністерстві оборони Олена Трегуб назвала це відео ознакою "профнепридатності".

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"Мені не смішно і навіть не крінжово. Мені просто сумно. Реформа державної служби в Україні провалена. На четвертому році повномасштабної війни, коли військові і громадяни самотужки тримають країну на плаву, часто без посад, зарплат і гарантій, ми бачимо, як працівники Міністерства юстиції заводять китайський TikTok – і не для інформування чи підтримки, а для знімання крінжу ("крінж" – це іспанський сором)", – написала вона.

Також на відео відреагував відреагував журналіст-розслідувач Данило Мокрик. Він опублікував фото свого телефона зі знімком Ольги Стефанішиної на заставці.

"Не можу не долучитися до крінж-контенту Мін'юсту "Покажи фото Стефанішиної в себе на заставці телефону". Нормальний шлях ікони проходить пані віцепрем'єрка, як не крути", – написав він.

Данило Мокрик назвав відео Мін'юсту "крінж-контентом" Danylo Mokryk/Facebook

Негативно оцінила ролик письменниця Тамара Горіха Зерня.

"Щойно побачила ролик, у якому молоді офісні працівники Міністерства юстиції демонструють заставки на своїх телефонах. Там у них фото їхньої керівниці, міністерки Стефанішиної.

Я не знаю, можливо цим колишнім студентам свого часу не розказали про гідність. Про те, що з таких ніби то дрібниць складається повага до себе, і що маленьке приниження запам'ятовується на все життя", – написала письменниця.

На відео відреагував керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач. На відео він показав, що на його заставці стоїть фото міністра Олексія Чернишова, який нещодавно став фігурантом одного з його розслідувань.

Телеведуча Олеся Турчин закликала звільнити працівників, які погодились знятись у цьому відео.

"Бо якщо в юстиції працюють люди, які не вміють говорити "ні" і готові в будь-якій ситуації підтримати партію, – ці люди ніколи не забезпечать верховенство права і професійний підхід в роботі", – вважає вона.

А телеведучий Юрко Космина навіть написав саркастичний вірш.

"хтось в курилці щось скрутив із фольги,

хтось дістав пакетик зі штанів...

й проявився лик святої Ольги

на смартфонах вдячних лизунів!

в днину цю, врочисту і велику,

не горить в Мін'юсті жодна з ламп:

сяйво стефанішинського лику

сяє так, що в Штатах сліпне Трамп!",

Згодом у TikTok Мін’юсту з’явилось нове відео – цього разу працівники відомства показали, що у них на заставці стоїть фото з символікою Мін’юсту.

"Створили новий тренд у TikTok", – йдеться у підписі до відео.

На ситуацію також відреагувала сама Ольга Стефанішина.

"Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці.

Досить обговорювати старе відео. Там вже зʼявилося нове про заставки", – написала віце-прем’єр-міністерка.