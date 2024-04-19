"Українська правда. Життя" шукає журналіста

"Українська правда. Життя" шукає колегу в свою дружну команду.

Редакція "Української правди. Життя" шукає журналіста, який/яка вміє працювати і з новинами, і з текстами, та цікавиться тематиками здоров’я, науки, освіти, соціалки.

Чекаємо на ваше резюме, якщо ви:

зможете прочитати іноземне дослідження, зрозуміти, чи воно – ОК і адаптувати його для читачів так, щоб воно було цікавим і зрозумілим;

знаєте англійську на рівні Intermediate і вище;

маєте досвід у медіа та швидко вчитеся;

дотримуєтеся стандартів журналістики;

знаєте, де у тексті мають стояти усі тире та коми;

вмієте знаходити цікаві і небанальні теми для великих матеріалів;

готові працювати повний робочий день дистанційно або в офісі.

Ми пропонуємо:

невеликий дружний колектив;

конкурентну заробітну плату;

позмінну роботу над текстами і новинами.

Свої резюме і портфоліо відправляйте одним листом на три адреси: