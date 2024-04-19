Усі розділи
Підтримати УП

"Українська правда. Життя" шукає журналіста

Українська правда. Життя — 19 квітня, 10:56
Українська правда. Життя шукає журналіста
"Українська правда. Життя" шукає колегу в свою дружну команду.
Редакція "Української правди. Життя" шукає журналіста, який/яка вміє працювати і з новинами, і з текстами, та цікавиться тематиками здоров’я, науки, освіти, соціалки.

Чекаємо на ваше резюме, якщо ви:

  • зможете прочитати іноземне дослідження, зрозуміти, чи воно – ОК і адаптувати його для читачів так, щоб воно було цікавим і зрозумілим;
  • знаєте англійську на рівні Intermediate і вище;
  • маєте досвід у медіа та швидко вчитеся;
  • дотримуєтеся стандартів журналістики;
  • знаєте, де у тексті мають стояти усі тире та коми;
  • вмієте знаходити цікаві і небанальні теми для великих матеріалів;
  • готові працювати повний робочий день дистанційно або в офісі.

Ми пропонуємо:

  • невеликий дружний колектив;
  • конкурентну заробітну плату;
  • позмінну роботу над текстами і новинами.

Свої резюме і портфоліо відправляйте одним листом на три адреси:

Реклама:

Головне сьогодні