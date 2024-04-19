"Українська правда. Життя" шукає журналіста
"Українська правда. Життя" шукає колегу в свою дружну команду.
Редакція "Української правди. Життя" шукає журналіста, який/яка вміє працювати і з новинами, і з текстами, та цікавиться тематиками здоров’я, науки, освіти, соціалки.
Чекаємо на ваше резюме, якщо ви:
- зможете прочитати іноземне дослідження, зрозуміти, чи воно – ОК і адаптувати його для читачів так, щоб воно було цікавим і зрозумілим;
- знаєте англійську на рівні Intermediate і вище;
- маєте досвід у медіа та швидко вчитеся;
- дотримуєтеся стандартів журналістики;
- знаєте, де у тексті мають стояти усі тире та коми;
- вмієте знаходити цікаві і небанальні теми для великих матеріалів;
- готові працювати повний робочий день дистанційно або в офісі.
Ми пропонуємо:
- невеликий дружний колектив;
- конкурентну заробітну плату;
- позмінну роботу над текстами і новинами.
Свої резюме і портфоліо відправляйте одним листом на три адреси: