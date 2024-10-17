Рекорди Київського марафону Незламності 2024: 10 млн грн на благодійність та найбільша команда ПриватБанку

Київський марафон Незламності 2024, який проходив 12-13 жовтня 2024 в столиці України, став рекордним за всю історію та об'єднав 10 200 учасників, з них 9 600 бігунів впродовж двох днів бігли у Києві. Це військові, ветерани, які проходять реабілітацію, діти, бігуни-аматори та професіонали.

Другий рік поспіль генеральним партнером головного марафону країни є ПриватБанк, щоб сприяти популяризації спорту та бігу, підтримати безбар'єрність спортивного руху та благодійні програми в Україні.

"Run Ukraine вже в 14-те провела Київський марафон, – говорить партнерка Run Ukraine Вікторія Веремієнко, – Цей забіг – благодійний, разом з учасниками, генеральним партнером ПриватБанком та усіма партнерами ми зібрали 10 мільйонів гривень, більшість з цієї суми піде на підтримку Сил оборони. Спорт мотивує – впродовж 2 днів в події взяло участь близько 1000 військових та військових ветеранів".

Ще одним рекордсменом цьогорічного Київського марафону Незламності стала бігова команда ПриватБанку, яка отримала нагороду наймасовішої корпоративної команди онлайн: в головній біговій події країни взяли участь 290 працівників ПриватБанку, з них 200 – на різних дистанціях на марафоні в Києві.

Найпопулярнішою дистанцією серед працівників банку цього року стала напівмарафонська 21 км, а кількість справжніх марафонців, які 13 жовтня подолали дистанцію 42 км, цього року становить 19 – найбільше за історію участі корпоративних команд.

"ПриватБанк вже другий рік поспіль виступає генеральним партнером Київського марафону Незламності, і це рішення є свідомим та стратегічним, не лише з погляду соціальної відповідальності бізнесу, але й як частина нашої корпоративної культури", - відзначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, який змагався разом з колегами на дистанції 21 км.

Перед стартом головної дистанції - марафону, пролунав символічний стартовий відлік і постріл, щоб вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя і вже ніколи не вийде на старт. Також ПриватБанк підтримав символічний забіг для військових та ветеранів із центру Superhumans.

Окрім забігів на обрані дистанції, на фанзоні ПриватБанку всіх учасників Київського марафону Незламності також чекали фотозони, а для найменших учасників - спортивні конкурси та розваги.