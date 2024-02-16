Космічна хірургія: робот-хірург вперше виконав операцію на МКС

Мініатюрний робот-хірург spaceMIRA, якого відправили на Міжнародну космічну станцію 30 січня, вперше виконав “операцію”, перерізавши гумові стрічки.

Роботом керували дистанційно з американського штату Небраска, повідомляє CNN.

Ця подія відкриває потенціал не лише для майбутніх довготривалих польотів у космос, де може виникнути потреба в проведенні хірургічних втручань, але й може вирішити проблему доступності до медичної допомоги у віддалених куточках світу, переконані науковці.

Робот spaceMIRA (Miniaturized In Vivo Robotic Assistant) важить менше кілограма і за розміром як мікрохвильова піч. Це робить його легким інструментом для використання у космосі.

Шейн Фаррітор, співзасновник і головний технічний директор Virtual Incision (стартапу, який розробив SpaceMIRA) розповів, що робот має дві “руки”, подібних до людських. Ліва рука тримає, а права – ріже, виконуючи операції.

"Це дає хірургу, який перебуває на Землі, руки і очі, дозволяючи йому виконувати багато процедур інвазивним способом (оперувати через маленькі отвори)", – сказав Фаррітор.

Як відбувалася "операція"?

Шейн Фаррітор розповідає, що роботом керували дистанційно, а в експерименті брали участь шість хірургів.

Для операції попередньо виготовили імітовану тканину з гумових стрічок. У ході процедури spaceMIRA мав її перерізати за допомогою своїх “рук”.

Одна його рука натягувала тканину, а друга – розрізала її ножицями. Ці маніпуляції він виконував під тиском, що є типовим явищем для хірургії. Науковці запевняють: робот успішно впорався із поставленим завданням.

Однак не обійшлося й без проблем. Так, дослідники зазначають, що однією з них є латентність, або часова затримка між відправленням команди і її отриманням роботом.

За словами колоректального хірурга Майкла Джобста, який брав участь в експерименті, затримка становила близько 0,85 секунди.

“Якщо у пацієнта (живого) є кровотеча, моя робота полягає в тому, щоб негайно її зупинити. П'ять секунд у хірургії – це вічність, а частка секунди або півсекунди мають велике значення. Тож це був виклик для нас", – сказав Джобст.

"NASA хоче піти далі, і тривалий космічний політ висуне нові вимоги до медичної допомоги у багатьох аспектах. Тут є багато питань, на які ще треба відповісти. Ми хотіли показати, що це можливо, і ми вважаємо, що це хороший крок у правильному напрямку", – зауважив Фаррітор.

Нагадаємо, робота-помічника In vivo (або MIRA) відправили на космічну станцію під час виконання місії NASA NG-20. “Повернути” його планують навесні.