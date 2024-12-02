Батько загинув, матір прикривала доньку: що відомо про постраждалу від атаки РФ сім'ю з Тернополя

У ніч з 1 на 2 грудня під час російської атаки на Тернопіль ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок цього у квартирі на п’ятому поверсі загинув 45-річний тернополянин Віталій Ременець.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Влучання дрона спровокувало сильну пожежу у квартирі. Віталій загинув на місці разом із домашнім улюбленцем – собакою.

Його дружина Іванна прикрила собою 11-річну доньку Вероніку, чим врятувала її життя, однак сама отримала численні опіки і перебуває у важкому стані. Старшої доньки Аліни на момент атаки не було вдома. Квартира родини повністю згоріла.

"Це була зразкова сім'я, яка прожила 21 рік в шлюбі та виховала двох прекрасних доньок, які залишилися без люблячого та турботливого татуся", – написав Надал.

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Родина загиблого Віталія Ременця Фото: мер Тернополя Сергій Надал

Як повідомили журналісти місцевого видання "20 хвилин", міські служби та благодійники об’єдналися, щоб підтримати родину Ременець. За координації Тернопільської міської ради постраждалим надають психологічну, медичну допомогу та соціальний супровід. Благодійні фонди вже закупили для родини речі першої необхідності: одяг, взуття, засоби гігієни та зв’язку.

Наразі також організовується поховання Віталія.

Тернопільський класичний ліцей, де навчається молодша донька Вероніка, оголосив збір коштів для підтримки родини.

"У чудовій родині Ременець сталося страшне горе. Ми всі співчуваємо дружині та донькам. Щоб підтримати їх, ми збираємо кошти. До збору долучаються учні, їхні батьки, педагогічний колектив. Маємо об’єднуватися і допомагати", – зазначила директорка ліцею Оксана Бойцун.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 2 грудня, у Тернополі пролунав вибух внаслідок атаки ворожих дронів, сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.