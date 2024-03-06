"Розфарбуйте" мапу для відбудови шкіл: в Україні реалізували незвичну ідею для збору коштів

Українські айтівці створили нову фандрейзингову платформу Pixel Donate, щоб зібрати кошти на відбудову шкіл, зруйнованих росіянами.

На сайті представили інтерактивну карту України, яка складається з мільйона маленьких цеглинок-пікселів, розповіли автори ідеї "УП. Життя".

Щоб пожертвувати кошти на відновлення освіти, потрібно обрати піксель на інтерактивній карті та його колір.

З кожним придбаним пікселем карта України оживатиме та набуватиме забарвлення, а кожен донат пришвидшить відбудову безпечних освітніх просторів, кажуть ініціатори проєкту.

Один піксель коштує один долар, а отже, розфарбувавши Україну, донатори зберуть мільйон доларів на відбудову шкіл.



Ініціаторами проєкту стали українські благодійники Кирило Кукуруза та Юрій Каленюк, які самі є батьками школярів і проблема освіти в Україні для них так само болюча. Реалізацію проєкту та інформаційну підтримку забезпечила агенція CF.Digital.

Команда проєкту збирає кошти на потреби партнерського міжнародного благодійного фонду savED, який відновлює доступ до освіти в постраждалих від війни громадах.

Зараз він працює в Київській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"За основу ми взяли піксельну карту, на якій кожен може зафіксувати свій внесок, стати частиною великої мети. Ми не лише збираємо кошти для відновлення освітніх просторів, але й даємо людям відчуття залученості та об’єднаності.

Глобальна мета проєкту – закривати великі збори на реалізацію соціальних проєктів, даючи можливість донейтерам бачити весь процес прозоро – від збору до реалізації." – каже Кирило Кукуруза.

За два роки повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив кожну 7 школу, а мільйони школярів стикнулися з перешкодами в отриманні освіти.

Школярі втратили можливість навчатися і спілкуватися наживо, а багато сімей переселенців не можуть повернутися з-за кордону, бо вдома дітям ніде навчатися.

"Ворог прицільно руйнує наші школи й садочки, відбираючи у дітей базове право на освіту. Наслідки цього вже сьогодні катастрофічні – діти втрачають навички соціалізації та, як показують дослідження, на роки відстають від однолітків за кордоном.

Саме тому відбудовувати та облаштовувати тимчасові школи, облаштовувати комфортні укриття й відновлювати доступ до освіти треба вже сьогодні, не чекаючи перемоги" – додає співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад.