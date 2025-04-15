Коли будуть великодні богослужіння ПЦУ та УГКЦ і де дивитися їхні трансляції? Розклад

Коли будуть великодні служби та де дивитися їхні трансляції

20 квітня українці відзначатимуть четвертий Великдень в умовах повномасштабної війни. Православна церква України та Українська греко-католицька церква вже визначилися із часом відправлення великодніх Літургій. Також будуть доступні їхні онлайн-трансляції.

Православна церква України проводить богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві протягом усього Страсного тижня.

Як повідомив "УП. Життя" представник пресслужби ПЦУ, протоієрей Михайло Омельян, у суботу, 19 квітня, о 23:00 Митрополит Епіфаній розпочне великоднє богослужіння, яке триватиме приблизно до 4-ї ранку.

У неділю, 20 квітня, відбудуться такі служби:

09:00 – пізня Літургія;

17:00 – Пасхальна вечірня.

Освятити паски у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі можна буде:

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19 квітня – після служби, яка розпочнеться о 17:00, і до 23:00;

20 квітня – після служби, яка закінчиться приблизно о 4:00, і до 17:00 години.

Усі охочі можуть подивитися онлайн-трансляцію богослужінь. Зробити це можна на Youtube-каналі й сторінці у Facebook ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

Також трансляція відбуватиметься 19 квітня о 23:00 на телеканалі "Суспільне Культура".

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври ПЦУ розпочне богослужіння 20 квітня о 6:00.

Освячення пасок у лаврі відбуватиметься 19 квітня з 16:00 до 21:00 та 20 квітня з 12:00.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві ранкові та вечірні богослужіння також проводять протягом усього Страсного тижня.

Посвятити паски тут можна буде вже у суботу – з 15:00 до 21:00.

Великоднє богослужіння розпочнеться у неділю о 7:00. Після Літургії також відбудеться освячення пасок.

Трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення". Також спостерігати за службою можна о 7:00 на телеканалі "Суспільне Культура".

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, тривалість комендантської години у столиці на свята не змінюватимуть. Вона діятиме з 00:00 до 5:00.

"Ми продовжуємо жити в умовах повномасштабної війни. І найголовніша цінність – це життя людини. Тож будьте свідомими, враховуйте рекомендації військових, уникайте великих скупчень людей та бережіть один одного!" – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Місцева влада звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і забезпечити онлайн-трансляції.

Також священнослужителів закликали поінформувати вірян про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття.