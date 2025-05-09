Як підготувати дитину до першого класу? Радить психолог

Школа обов'язково стане для малюка місцем, де він буде щасливим. Варто лише трохи допомогти йому адаптуватися.

Підготовка до школи у багатьох дошкільних закладах починається ще з вересня, за рік до першого класу. Є садки, в яких малюків не готують до навчання, аби не перевантажувати, а є й діти, які не відвідують ніякі заклади перед школою. Якою б не була ваша ситуація – готувати малюка до школи однаково доведеться.

Йдеться не про академічні знання, вміння тримати ручку чи рахувати до ста. Дитині важливо бути готовою до нового оточення, необхідності обробляти багато інформації та фактично змінити спосіб життя.

Психологиня Ірина Зозуля щодня працює з малюками в садочку. Вона зауважує, що набагато важливішою за конкретні знання є психоемоційна готовність до школи.

Справа в тому, що у цей період розвитку зрівняти дітей дуже складно. Тому й знайти уніфіковані тести, які точно підтвердять готовність дитини до школи, практично неможливо.

"Оскільки шкільна зрілість, як і взагалі весь розвиток дитини, підкорюється закону нерівномірності (різні сторони особистості та психічні функції, розвиваються асинхронно: коли одні прискорюються в розвитку, інші – уповільнюється), кожна дитина має свої сильні сторони і зони найбільшої вразливості", – пояснює психологиня.

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Експертка зауважує, зважаючи на це, старі тести, якими ще нас перевіряли на готовність до школи, потроху втрачають свою актуальність. Однак є загальні навички, які досі залишаються важливими для комфортного і ефективного навчання дитини.

Як зрозуміти, що дитина готова до школи? Дитина, готова до школи вміє: малювати

користуватися ножицями

слухати та переказувати оповідання

уважно переглядати дитячі фільми і виділяти те, що їй сподобалося

складати пазли та конструктор Також маркерами, за якими ви можете помітити готовність до школи, є: зміна зубів з молочних на постійні

дитина помічає і правильно розуміє, що відбувається навколо

охоче грається з дітьми

прибирає за собою іграшки Все це дуже загальні рекомендації і якщо якийсь із пунктів не про вашу дитину, це не означає, що вона не готова. Якщо вас не полишають хвилювання щодо готовності до школи, займайтеся розвиваючими заняттями з нею вдома. Читайте також : Як записати дитину до школи? Практичний гайд для батьків першокласника

Як готувати дитину до школи? У першому класі дитині не потрібні ніякі додаткові знання – всього навчать та пояснять. Однак це не означає, що майбутнього першокласника не треба готувати до школи. Не варто змушувати читати дитину, якщо вона не хоче, вчити правильно тримати ручку чи завчати напам’ять вірші. Набагато корисніше буде розвивати різноманітні особистісні навички та вміння вчитися. Тому краще: Розвивати мовлення, мислення, пам’ять та уяву. Грати в "Живе – неживе", "Їстівне – неїстівне", "Знайди предмет за описом", "Ланцюжок слів", тощо. Читати з дитиною, для дитини і для себе – бо ви і є найкращий зразок мовлення та поведінки. Розвивати дрібну моторику. Розмальовувати картинки, вирізати, складати мозаїку, пазли. Допоможіть дитині осягнути склад числа. Нема необхідності вчити дитину рахувати до 100 чи й до 20. Краще, аби дитина розуміла, з яких чисел можна скласти число 5, а з яких – 7. Навчіть дитину зворотньому рахунку. Всіляко підтримуйте вільну повноцінну гру дитини. Психолог Лев Виготський, один з основоположників когнітивної психології, зауважував: чим краще дитина грається, тим краще вона готова до школи. Читайте також : Перший клас не задався? Що робити, якщо дитина виявилася не готовою до школи Працюйте з мотивацією до навчання. Для дитини однаково шкідливо бути як перевантаженою навчанням, так і перебувати у старшій групі не за віком і залишатися в садку ще на рік. Готуйте дитину не так до навчання, як до перебування у школі: нових знайомств, дисципліни. Якщо є можливість, відвідайте разом школу, погуляйте навколо неї, подивіться на класи, відвідайте разом з дитиною туалет – це зменшить страх перед новим.