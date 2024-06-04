Що означає збіг у ДНК загиблого воїна і рідних? Пояснює головний санітарний лікар

Україна проводить ідентифікацію всіх тіл та решток загиблих і зниклих безвісти захисників, зокрема за допомогою аналізу ДНК. Збіг по ДНК-профілю означає, що з вірогідністю понад 99% загибла людина є рідною до тієї особи, яка здавала ДНК.

Про це в інтерв’ю "УП. Життя" розповів заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Якщо знаходять невідомого загиблого військовослужбовця, у якого немає особливих ознак і документів із собою, то таке тіло підлягає опису, фотографуванню, також у нього беруть ДНК. Це перший етап.

Якщо є розуміння, з якої він частини, які в нього можуть бути родичі, то, відповідно, слідчі органи інформують їх про необхідність здачі ДНК-зразків", – пояснює Ігор Кузін.

За його словами, збіги залежать від близькості родинних зв’язків. До прикладу, схожість між батьками та сином/донькою довести легше, ніж між троюрідними братом та сестрою.

"Як тільки є збіг по ДНК-профілю, це означає, що вищою за 99% вірогідністю загибла людина є рідною до тієї особи, яка здавала ДНК. Тому цей збіг є фактично встановленням особи", – зазначив Ігор Кузін.

Тіло можуть видати родині за умови, якщо виявили такий збіг між ДНК. Для цього слідчий оформлює відповідний дозвіл.

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Ідеальним є збіг, коли максимальна кількість близьких родичів здають ДНК-аналіз. Це гарантуватиме чіткий результат, каже заступник міністра охорони здоров’я.

"Бувають випадки, коли є збіг по одному родичу, тоді радять здати ДНК ще одному, щоб мати більше інформації і вже точно гарантувати видачу тіла", – додав Кузін.

Натомість про часткові збіги не повідомляють, адже вони не є інформативними. Якщо немає можливості провести ДНК-експертизу, то використовують інші методи. Наприклад, ідентифікацію по зубній формулі.

"Експертиза завжди повинна дати максимально чітку відповідь на ті питання, які перед нею ставлять. Безумовно, ДНК-експертиза є найбільш стандартизованим і золотим стандартом у всій Європі", – додав головний санлікар України.

Крім того, Кузін розповів, що не може бути такого, коли, до прикладу, в обох матерів виявили схожість по ДНК до одного тіла.

"Скоріш за все йдеться про те, що деякі тіла доставляються в розчленованому або в перемішаному стані, особливо коли відбувається обмін тілами воїнів з країною-терористом.

На жаль, інколи Україна може отримати декілька мішків з перемішаними рештками. І це вже мистецтво – ідентифікувати їх, і, відповідно, прив’язати рештки до конкретної людини", – пояснив Ігор Кузін.

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