Священний місяць Рамадан: що варто знати про піст у мусульман і як його дотримуються

Рамадан – це найважливіший період в році для правовірних мусульман, який супроводжується дотриманням посту. Для усіх, хто сповідує іслам, це час духовного очищення, читання Корану та роботи над собою. Протягом Рамадану віряни весь світловий день нічого не їдять і не п’ють та мають низку інших обмежень у побуті.

У 2024 Рамадан розпочався після заходу сонця 10 березня, тож перший день посту припав на 11 березня. Піст триває місяць і завершиться святом Рамазан-байрам 10 квітня.

Які заборони та обмеження накладає піст на мусульман, хто може не дотримуватися посту, традиції, пов’язані з прийомами їжі, як підтримати того, хто дотримується Рамадану та як постити безпечно для здоров'я "УП. Життя" розповіли:

Мурат Сулейманов , муфтій Духовного управління мусульман України;

Айдер Рустемов , муфтій Духовного управління мусульман Криму;

Асан Буджуров , ресторатор, власник мережі закладів кримсько-татарської кухні;

Фейсал Субхан , викладач біомедичних наук та радник з питань ісламу Університету Плімуту.

Що таке Рамадан в ісламі

Місяць Рамадан дуже важливий для кожного мусульманина. Це один зі стовпів ісламу разом із Шагадою (символом віри), щоденною молитвою, милостинею та хаджем (паломництвом).

Відзначається він кожного дев'ятого молодого місяця, тому піст може припасти на будь-яку пору року. Щороку Рамадан зсувається календарем на 10 днів назад, його дати визначені заздалегідь і цього фіксованого обчислення дотримуються більшість мусульман світу.

"Це місяць одкровення. Саме в місяць Рамадан почалось сходження Корану.

Крім того, вважається, згідно з ісламською традицією, що Тора, Євангелія та інші писання теж були зіслані саме в місяці Рамадану. Це місяць очищення від гріхів", – каже Айдер Рустемов, муфтій Духовного управління мусульман Криму.

Духівник мусульман Криму каже, піст починається з моменту як перші промінчики сонця з'являться на горизонті.

Протягом Рамадану віряни весь світловий день нічого не їдять і не п’ють. jeka2009/Depositphotos

Завершується Рамадан святом розговіння Рамзан-байрам. Зранку нового молодика віряни збираються на спільну святкову молитву,

"Ми дякуємо Всевишньому, читаємо молитву, щоб Всевишній прийняв наш піст, і після цього вже починаємо святкування", – розповідає Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України.

"У мечеті робимо святкову програму для дітей, для місцевих вірян, щоб вони відчули це свято. Це можуть бути подарунки, іграшки для дітей, розваги, батути, або щось інше, аби потішити дітей. Ну і також кожен йде до когось в гості, йдуть до батьків, вітати їх, готують святкові страви".

Які існують правила під час посту Рамадан

Правила поведінки під час Рамадану визначені у Корані. Протягом 30 днів посту мусульмани повністю утримуються від їжі, напоїв, куріння та сексу щодня від світанку і до заходу сонця. Обмеження знімаються на темний період доби, після вечірнього намазу (щоденної обов’язкової молитви, яку здійснюють 5 разів на день).

Не можна також:

жувати жуйку;

вживати ліки (якщо є така необхідність, цей день не зараховується в піст і його слід "повернути" як борг після Рамадану);

вживати будь-який алкоголь (алкоголь заборонений не лише в час посту, а й загалом, в ісламі)

сваритися, битися, сквернословити.

Під час посту також заборонено курити. Це стосується електронних сигарет і вейпів також. Фейсал Субхан, викладач біомедичних наук та радник з питань ісламу Університету Плімуту каже, щоб зменшити тягу до нікотину, можна скористатися нікотиновою жуйкою у дозволений для прийому їжі час, або використовувати нікотиновий пластир.

У місяць Рамадан немає заборони на помірні веселощі (надмірно веселитися і дуже гучно сміятися в ісламі взагалі вважається не бажаним), не забороняється стригти волосся та нігті і спати вдень.

Діти можуть дотримуватися посту за бажанням, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров'ю. Обов'язковим піст стає з 15 років.

Діти можуть дотримуватися посту за бажанням, обов'язковим піст стає з 15 років. HayDmitriy/Depositphotos

Обмеження в їжі та поведінці стосуються всіх дорослих чоловіків і жінок, однак існують винятки. Муфтії мусульман України та Криму кажуть, якщо в силу важливих обставин людина не може тримати піст, вона повинна повернути "борг" згодом.

"Людина, яка хворіє, має право не поститися, але пізніше відпостити цей пропущений день. Це стосується також тих, хто подорожує. В умовах війни наші солдати, воїни, захисники країни можуть не поститися, якщо їм це важко зробити. Але якщо Всевишній надасть таку змогу, то мають тримати піст за пропущені дні в інші", – пояснює Айдер Рустемов.

Загалом, "перенести" піст на час, коли буде змога, можуть ті, хто має на те вагому причину:

вагітні;

матері, які годують грудьми;

жінки у період менструації;

люди, які погано почуваються, хворіють;

ті, хто подорожує;

військові;

ті, хто дотримується посту, але змушені пропустити день чи пару.

Якщо борг становить більше, ніж один день, не обов’язково повертати його весь поспіль. Можна розділити дні в часі й постити тоді, коли дозволяють здоров’я та обставини.

Буває, що людина вживала їжу або, скажімо, курила в заборонений час доби. Тоді день посту не зараховується і його потрібно відпостити потім, після Рамазан-байраму. Натомість якщо людина поїла або попила з необережності, бо забула – повертати день посту не потрібно.

"Важлива деталь: якщо людина під час посту поїла і попила, бо просто забулося, то нічого в цьому страшного немає. Пророк Мохаммад прямо так і сказав: хай людина продовжує піст, то Всевишній сам нагодував цю людину під час посту", – додає Айдер Рустемов.

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Звільняються від посту люди з невиліковними хворобами (як от, наприклад, діабет) та люди похилого віку, якщо стан здоров'я не дозволяє їм утримуватися від води та їжі. Натомість за кожен пропущений день Коран наказує їм нагодувати одного бідняка.

"Якщо є така фінансова можливість, то ця людина повинна нагодувати інших людей, які цього потребують. Це можна зробити одразу – зібрати щонайменше 60 людей. У нас є іфтар (вечеря розговіння після вечірньої молитви – ред.), коли люди збираються разом. І от ця людина може зробити вечерю від себе. Або кожен день годувати одного потребуючого. Якщо людина дуже бідна, то може поділитися нехай навіть чимось невеликим, що має. Навіть нехай буде один фінік для когось, це з дозволу Всевишнього вже буде зараховано", – пояснює Мурат Сулейманов.

Як харчуються мусульмани у час Рамадану

Фактично під час Рамадану мусульмани вживають їжу двічі на добу – сніданок (Темджит) та вечерю (Іфтар). У дозволений час доби можна їсти все, що й зазвичай – ніяких обмежень на м'ясо або молочні продукти немає. Воду та напої також можна вживати лише після заходу сонця та до світанку.

За словами Фейсала Субхана, багато мусульман на час, коли можна вживати їжу, готують свої традиційні національні страви, часто зі смаженим та солодощами. Натомість він пропонує замінити таку їжу на більш здорову альтернативу, аби підтримати себе у час посту. Зокрема, замість солодощів вживати свіжі фрукти. Вони наситять організм глюкозою, яка особливо важлива для роботи мозку.

Більшість мусульман України – кримські татари, тож на столах українських сповідників ісламу найчастіше можна зустріти страви кримсько-татарської кухні: плов, лагман (домашня локшина з м’ясним бульйоном, овочами та м’ясом), манти, самсу, чебуреки, шорбалар (супи з бобовими, спеціями та бараниною), пахлаву, рахат локум та сухофрукти.

Під час Рамадану на стіл традиційно кладуть фініки та воду. gorkemdemir/Depositphotos

Асан Буджуров, власник мережі закладів кримсько-татарської кухні каже, стосовно їжі існують певні традиції Рамадану, які пов’язані не безпосередньо з релігією і Кораном, а саме з національними звичаями.

Традиційно на стіл кладуть фініки та воду. Все решта – за бажанням, страв, які готують саме на сніданок та вечерю у піст немає.

"Зазвичай на Іфтар, як і на Темджит, роблять дуже ситні страви, як от янтихи (чебурек з м’ясом або сиром, смажений на металевій поверхні без олії), кобіте (м’ясний пиріг), щоб довше не відчувати голоду. Ще є саме у кримських татар традиція на Аріфе куню (день, який передує святу розговіння, Рамазан-байраму) щось смажити в олії, щоб в повітрі витав запах смаженого. Вважається, що душі померлих в цей час насичуються цими запахами в очікуванні свята. Ймовірно, це повір’я має язичницькі корені, бо в ісламі про душі померлих нічого не сказано. У нас в сім’ї ця традиція також була, перед святом бабуся завжди смажила чебуреки і ми завжди цього чекали", – ділиться ресторатор.

Як безпечно дотримуватися посту

Науковець Фейсал Субхан каже, людям, які мають проблеми зі здоров'ям, але бажають тримати піст, слід проконсультуватися з лікарем і бути уважними до свого самопочуття.

Аби почуватися добре, на світанку, до ранкового намазу (традиційної молитви) Фейсал Субхан радить вживати їжу багату на білки, жири і складні вуглеводи. Жири уповільнять травлення і довше даватимуть відчуття ситості, а складні вуглеводи, як от квасоля або цільнозернові каші, забезпечать енергією на весь день.

Під час Раманаду можна займатися спортом, однак інтенсивність тренувань варто знизити. Якщо відчуваєте втому, слабкість чи зневоднення – краще припинити. У воду, яку п'єте на світанку, можна додати дрібку солі – так рідина довше затримається в організмі.

Як правильно привітати з Рамаданом

Духівники мусульман України та Криму кажуть, вітати можна як з початком Рамадану, так і з його завершенням, однак святом є саме завершення посту, Рамазан-байрам.

Якщо серед ваших друзів чи знайомих є мусульманин, який дотримується Рамадану, виказати свою підтримку та повагу до його посту ви можете, якщо утримаєтеся від прийому їжі або пиття в його присутності. Це стане доречним виявом уваги та підтримки.

Привітати зі святом розговіння можна простими словами "Вітаю з Рамазан-байрам". Також доречним буде побажати "хай Всевишній прийме твій піст, всі твої благі діла".

Людмила Панасюк, "Українська правда.Життя"