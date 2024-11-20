"Так! Ющенко" і "наколоті апельсини". Що ви пам’ятаєте про Помаранчеву революцію? ТЕСТ
Історія дивовижна. Останні два десятиліття стерли подробиці події, яка була найяскравішим підсумком перших 13 років незалежної України – Помаранчевої революції.
Чи пам'ятаєте ви технології фальсифікації виборів, улюблене звернення Віктора Ющенка до своїх симпатиків, гасла революції 2004-го, прізвисько голови Центральної виборчої комісії?
Пройдіть тест і згадайте все. А про те, як ми шукали сліди Помаранчевої революції 20 років по тому, в листопаді 2024-го, читайте в нашому матеріалі:
Як ми шукали революцію на Майдані. Історія про помаранчевого левика і національну амнезію
Як зазвичай звертався до своєї аудиторії Віктор Ющенко?
Яке з гасел НЕ використовував Віктор Ющенко під час президентських перегонів 2004-го?
Який продукт або страва стала доленосним фактором в українській політиці та суспільному житті, починаючи з осені 2004-го?
Яке з цих висловлювань використав Віктор Ющенко на теледебатах з Януковичем під час президентської кампанії 2004-го?
Яке прізвисько отримав під час виборів президента України 2004-го тодішній голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов за "заслуги" в підрахунку голосів?
Скільки років тривало досудове розслідування отруєння Віктора Ющенка діоксинами у вересні 2004 року на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка?
Одним із символів Помаранчевої революції 2004-го стала жінка в хустині та з полотнищем національного прапора на плечах. Як її звали?
Яку назву мала технологія фальсифікації результатів виборів, що вперше в Україні була масово використана під час президентської кампанії 2004-го?
5 листопада 2004 року керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка Олександр Зінченко заявив, що влада намагається маніпулювати інформацією, що направляється до ЦВК з виборчих комісій. Як називалася ця технологія фальсифікації результатів виборів?
Яким фільмом вочевидь надихалася дружина тодішнього кандидата в президенти Януковича в своїй першій і єдиній публічній промові на мітингу в Донецьку під час Помаранчевої революції?
Що спільного між колишньою Віктора Януковича і Олексієм Арестовичем?
Як називають Віктора Ющенка в кліпі групи Badstreet Boys "Це так!", який вийшов в липні 2024-го?