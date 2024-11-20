"Так! Ющенко" і "наколоті апельсини". Що ви пам’ятаєте про Помаранчеву революцію? ТЕСТ

Яке з гасел НЕ використовував Віктор Ющенко під час президентських перегонів 2004-го?

"Так! Ющенко" "Сила безсилих" – гасло Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині й назва статті її лідера Вацлава Гавела, написаної у 1978 році. Всі інші гасла з цього переліку використовувалися командою Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції. "Мир вам!" "Сила безсилих" – гасло Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині й назва статті її лідера Вацлава Гавела, написаної у 1978 році. Всі інші гасла з цього переліку використовувалися командою Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції. "Сила безсилих" "Сила безсилих" – гасло Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині й назва статті її лідера Вацлава Гавела, написаної у 1978 році. Всі інші гасла з цього переліку використовувалися командою Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції. "Вірю. Знаю. Можемо" "Сила безсилих" – гасло Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині й назва статті її лідера Вацлава Гавела, написаної у 1978 році. Всі інші гасла з цього переліку використовувалися командою Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції. "Схід і Захід разом!" "Сила безсилих" – гасло Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині й назва статті її лідера Вацлава Гавела, написаної у 1978 році. Всі інші гасла з цього переліку використовувалися командою Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції.