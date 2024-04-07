Один із найстаріших символів українства. Що ви знаєте про малий Державний Герб України?

Цей варіант на певному етапі підтримав тодішній Голова Центральної Ради Михайло Грушевський Коли довелось обирати історичний символ, який стане головним знаком УНР, "Тризуб" навіть не був серед фаворитів. Головним варіантами були галицький золотий лев, що спинається на скелю, київський архистратиг Михаїл, який тоді сприймався як герб Наддніпрянської України, та козак із мушкетом часів Гетьманщини. "Тризуб" був відомий лише вузькому колу фахівців і сприймався радше як несміливий компромісний варіант. Але він швидко став широко впізнаваним національно-державним гербом України. Не останню роль тут, зокрема, відіграла його поява на тодішніх українських грошах та підтримка з боку Михайла Грушевського. Хоча він спершу досить скептично сприймав цей знак і лише на початку 1918-го підтримав його. Давній символ династії Рюриковичів став компромісним рішенням Коли довелось обирати історичний символ, який стане головним знаком УНР, "Тризуб" навіть не був серед фаворитів. Головним варіантами були галицький золотий лев, що спинається на скелю, київський архистратиг Михаїл, який тоді сприймався як герб Наддніпрянської України, та козак із мушкетом часів Гетьманщини. "Тризуб" був відомий лише вузькому колу фахівців і сприймався радше як несміливий компромісний варіант. Але він швидко став широко впізнаваним національно-державним гербом України. Не останню роль тут, зокрема, відіграла його поява на тодішніх українських грошах та підтримка з боку Михайла Грушевського. Хоча він спершу досить скептично сприймав цей знак і лише на початку 1918-го підтримав його. "Тризуб" намалювали на українських банкнотах Коли довелось обирати історичний символ, який стане головним знаком УНР, "Тризуб" навіть не був серед фаворитів. Головним варіантами були галицький золотий лев, що спинається на скелю, київський архистратиг Михаїл, який тоді сприймався як герб Наддніпрянської України, та козак із мушкетом часів Гетьманщини. "Тризуб" був відомий лише вузькому колу фахівців і сприймався радше як несміливий компромісний варіант. Але він швидко став широко впізнаваним національно-державним гербом України. Не останню роль тут, зокрема, відіграла його поява на тодішніх українських грошах та підтримка з боку Михайла Грушевського. Хоча він спершу досить скептично сприймав цей знак і лише на початку 1918-го підтримав його. Усі варіанти Коли довелось обирати історичний символ, який стане головним знаком УНР, "Тризуб" навіть не був серед фаворитів. Головним варіантами були галицький золотий лев, що спинається на скелю, київський архистратиг Михаїл, який тоді сприймався як герб Наддніпрянської України, та козак із мушкетом часів Гетьманщини. "Тризуб" був відомий лише вузькому колу фахівців і сприймався радше як несміливий компромісний варіант. Але він швидко став широко впізнаваним національно-державним гербом України. Не останню роль тут, зокрема, відіграла його поява на тодішніх українських грошах та підтримка з боку Михайла Грушевського. Хоча він спершу досить скептично сприймав цей знак і лише на початку 1918-го підтримав його.