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Один із найстаріших символів українства. Що ви знаєте про малий Державний Герб України?

Максим Берник — 7 квітня, 06:00
Тризуб – один із найдавніших символів українців. Фото: Український інститут національної пам'яті
Один із найстаріших символів українства. Що ви знаєте про малий Державний Герб України?
Тризуб – один із найдавніших символів українців. Фото: Український інститут національної пам'яті

Золотий Тризуб на синьому щиті є одним з трьох державних символів України.

Тризуб – один із найстаріших символів українства та бере свій початок ще з часів Київської Русі.

У середньовіччі його карбували на монетах та використовували на своїх печатках київські князі. Але згодом він вийшов з ужитку, а з відновленням незалежності України – відродився у нинішньому вигляді.

Що ви знаєте про малий Державний Герб України? Перевірте себе у тесті, який "УП. Життя" підготувала разом з відомим геральдистом Андрієм Гречилом!

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Коли Тризуб у його сучасному вигляді затвердили малим Державним Гербом України?

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Окрім Малого герба, Конституція також передбачала наявність Великого. Чи є в України зараз офіційний Великий Державний герб?

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Яким століттям датована найдавніша археологічна пам'ятка із зображенням, схожим на сучасний український герб?

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Кому з відомих київських князів належав родовий знак "Двозуб", зображення якого знайшли при розкопках?

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Третій "зуб" до родового знаку додав один з нащадків Святослава Хороброго. Хто це був?

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Із занепадом Київської Русі "Тризуб" все рідше використовували у геральдиці на території України. Відродили "Тризуб" лиш з утворенням УНР. Чому вибрали саме цей герб?

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Наразі невідомо, як у давнину називали родовий знак Рюриковичів. А неологізми "Тризуб" та "Тризубець" історики почали використовувати пізніше. У якому столітті?

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Хто є автором дизайну герба часів УНР?

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Коли ухвалили закон про державний герб Української Народної Республіки?

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Знак "Тризубець" та поєднання відтінків синього та жовтого кольорів, крім України, використовує ще одна держава. Чий прапор зображений на фото?

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У 2014 році жителі Дніпра намалювали рекордно великий герб України. Якого розміру він сягав?

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Окрім державних гербів, кожна область України має власний герб. На деяких з них також зображений "Тризуб". Скільки областей мають цей знак на гербах?