Один із найстаріших символів українства. Що ви знаєте про малий Державний Герб України?

Золотий Тризуб на синьому щиті є одним з трьох державних символів України.
Тризуб – один із найстаріших символів українства та бере свій початок ще з часів Київської Русі.
У середньовіччі його карбували на монетах та використовували на своїх печатках київські князі. Але згодом він вийшов з ужитку, а з відновленням незалежності України – відродився у нинішньому вигляді.
Що ви знаєте про малий Державний Герб України? Перевірте себе у тесті, який "УП. Життя" підготувала разом з відомим геральдистом Андрієм Гречилом!
Коли Тризуб у його сучасному вигляді затвердили малим Державним Гербом України?
Окрім Малого герба, Конституція також передбачала наявність Великого. Чи є в України зараз офіційний Великий Державний герб?
Яким століттям датована найдавніша археологічна пам'ятка із зображенням, схожим на сучасний український герб?
Кому з відомих київських князів належав родовий знак "Двозуб", зображення якого знайшли при розкопках?
Третій "зуб" до родового знаку додав один з нащадків Святослава Хороброго. Хто це був?
Із занепадом Київської Русі "Тризуб" все рідше використовували у геральдиці на території України. Відродили "Тризуб" лиш з утворенням УНР. Чому вибрали саме цей герб?
Наразі невідомо, як у давнину називали родовий знак Рюриковичів. А неологізми "Тризуб" та "Тризубець" історики почали використовувати пізніше. У якому столітті?
Хто є автором дизайну герба часів УНР?
Коли ухвалили закон про державний герб Української Народної Республіки?
Знак "Тризубець" та поєднання відтінків синього та жовтого кольорів, крім України, використовує ще одна держава. Чий прапор зображений на фото?
У 2014 році жителі Дніпра намалювали рекордно великий герб України. Якого розміру він сягав?
Окрім державних гербів, кожна область України має власний герб. На деяких з них також зображений "Тризуб". Скільки областей мають цей знак на гербах?