З картин та архаїчного фольклору: що ви знаєте про флору і фауну в культурній спадщині України? ТЕСТ
Природа – це важлива частина ідентичності українців.
В Україні зосереджено 35% біорізноманіття Європи, тож не дивно, що нашу флору і фауну оспівує чи не кожен український витвір мистецтва.
До Дня Незалежності "Українська правда. Життя" разом з WWF-Україна підготувала тест про українську природну спадщину та її роль у фольклорі.
Перевірте себе і пишайтеся українським спадком!
Українці споконвіку шанували ліс. Яку назву лісу можна зустріти у фольклорних текстах?
Кістки якої риби виявляли в археологічних знахідках часів князя Ярослава Мудрого?
Яке дерево згадується на місці пропусків у старовинній колядці: “А серед Моря стоїть …; На тій …. Три Голубоньки; Три Голубоньки радоньку радять; Радоньку радять як Світ сновати”?
Яка українська річка, згадана у гаївках і козацьких піснях, нині є пристановищем для червонокнижних осетрових риб Європи?
Які з цих видів рослин, популярних в українському фольклорі, належать до диких орхідей?
Яке дерево найчастіше зображали на народних картинах "Козак Мамай"?
Якого птаха відтворили у цій народній українській іграшці?
Який хижак став натхненням для створення цього декоративного посуду початку XX століття з Колекції Музею Гончара?
Яка водойма в Україні фігурує у міській легенді про доньку князя, яка закохалася у простого пастуха?
Який звір, згаданий в українському фольклорі й топоніміці, повністю вимер у XVII столітті?