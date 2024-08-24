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Тест

З картин та архаїчного фольклору: що ви знаєте про флору і фауну в культурній спадщині України? ТЕСТ

Олена Барсукова — 24 серпня, 06:00
WWF-Україна/Колаж: Анастасія Старко
З картин та архаїчного фольклору: що ви знаєте про флору і фауну в культурній спадщині України? ТЕСТ
WWF-Україна/Колаж: Анастасія Старко

Природа – це важлива частина ідентичності українців.

В Україні зосереджено 35% біорізноманіття Європи, тож не дивно, що нашу флору і фауну оспівує чи не кожен український витвір мистецтва.

До Дня Незалежності "Українська правда. Життя" разом з WWF-Україна підготувала тест про українську природну спадщину та її роль у фольклорі.

Перевірте себе і пишайтеся українським спадком!

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Українці споконвіку шанували ліс. Яку назву лісу можна зустріти у фольклорних текстах?

ВІДЕО ДНЯ
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Кістки якої риби виявляли в археологічних знахідках часів князя Ярослава Мудрого?

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Яке дерево згадується на місці пропусків у старовинній колядці: “А серед Моря стоїть …; На тій …. Три Голубоньки; Три Голубоньки радоньку радять; Радоньку радять як Світ сновати”?

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Яка українська річка, згадана у гаївках і козацьких піснях, нині є пристановищем для червонокнижних осетрових риб Європи?

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Які з цих видів рослин, популярних в українському фольклорі, належать до диких орхідей?

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Яке дерево найчастіше зображали на народних картинах "Козак Мамай"?

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Якого птаха відтворили у цій народній українській іграшці?

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Який хижак став натхненням для створення цього декоративного посуду початку XX століття з Колекції Музею Гончара?

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Яка водойма в Україні фігурує у міській легенді про доньку князя, яка закохалася у простого пастуха?

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Який звір, згаданий в українському фольклорі й топоніміці, повністю вимер у XVII столітті?

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