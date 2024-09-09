Масляна плівка і мор риби: що відомо про забруднення Десни і чи загрожує воно Києву

У середині серпня почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщина з Курської області Росії. Місцеві почали помічати масляну плівку на поверхні та мертву рибу на березі.

Згодом забруднення дісталося Десни, куди впадає Сейм. Саме з цієї річки споживає воду велика частина Києва.

28 серпня у Київській міській державній адміністрації заспокоїли, що вода у столиці безпечна. Однак водоканал почав розробляти комплекс заходів, який дозволить забезпечити киян питною водою на випадок погіршення ситуації.

Що зараз відбувається з Десною та яка можлива причина забруднення – з’ясувала "Новинарня".

Як все починалося?

На річці Сейм проблеми почалися у середині серпня – тоді з’явилася інформація про мор риби. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.

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До Десни забруднення дісталося пізніше. За словами місцевого жителя села Максаки, що за 60 кілометрів від Чернігова, Сергія Муравського, перша мертва риба на березі річки з’явилася 31 серпня.

"А вже в неділю (1 вересня – ред.) нею був усіяний весь пляж. (Наразі) вже трохи менше – чи то собаки розтягли, чи то течією позмивало. І раків було багато. Все вмерло", – розповів він.

Він разом з деякими місцевими та старостами займається чисткою берега. Серед зібраних туш – окуні, щуки, карасі, раки.

Як повідомили виданню жителі Куковичів, вже 30 серпня все узбережжя села було всипане мертвою рибою. Серед неї вдалося навіть знайти міногу.

Процес збору мертвої риби Стас Козлюк/Новинарня

5 вересня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що забруднення типове для цього періоду року, а перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не зафіксували.

Наразі у Сеймі та Десні заборонено купатися та ловити рибу.

"Ми намагаємося людям це пояснити. Зокрема, через систему оповіщення, яка стоїть у селах: через гучномовці час від часу крутимо оголошення про небезпеку", – зазначив Юрій Стальніченко, виконувач обов’язків голови Менської громади.

За його словами, ситуація у селах відрізняється. У деяких старости змогли організувати місцевих, в інших – ні.

Як повідомили виданню жителі села Куковичі, на берег був весь усипаний мертвою рибою. Серед неї вдалося навіть знайти міногу.

Де джерело забруднення?

Точної причини забруднення Сейму і Десни наразі ніхто назвати не може.

26 серпня Екологічна інспекція Сумської області припустила, що джерелом забруднення може бути цукровий або спиртовий завод на Курщині, пошкоджений внаслідок бойових дій.

Проби води Держекоінспекція брала максимально близько до зони бойових дій. Однак для точного висновку треба мати доступ до джерела забруднення.

Як розповіла "Новинарні" головна спеціалістка зі зв’язків зі ЗМІ Держекоінспекції Сумської області Наталя Новак, подібні випадки забруднення траплялися й раніше – восени 2019 року і навесні 2024-го.

"Наприкінці травня – початку червня вода стала каламутною, кількість кисню в ній стала меншою. Повідомлення про це надходили до нас з села Манухівка, що у 5-кілометровій прикордонній зоні. Оскільки забруднення вверх по течії піти не може, то лишається один варіант: погіршення якості води сталося на території РФ", – вважає вона.

Мертва риба на березі Десна Стас Козлюк/Новинарня

На її думку, джерелом забруднення могли бути кілька підприємств, або загалом місто Курськ, адже російські ЗМІ писали про його проблеми з водовідведенням і каналізацією. Однак місто надто далеко за течією.

"Підозрілими" також є шкіряна фабрика у Рильську та цукровий або спиртовий заводи у Тьоткіно.

"Зменшення кількості розчиненого у воді кисню говорить про те, що туди потрапило багато органічного забруднювача. В результаті відбувається процес окиснення, під час якого забруднювач поглинає кисень з води. Фауна, яка живе у річці, задихається, помирає і гниє. А для гниття також потрібний кисень. Це як велика снігова куля", – пояснює Наталя Новак.

Вона зазначає, що у 2019 році, коли стався подібний мор риби, джерела забруднення на Сумщині не знайшли. Тому фахівці припустили, що воно розташоване саме на території РФ.

У Державній екологічній інспекції "Новинарні" також не змогли назвати джерело теперішнього забруднення. Однак, за попередніми даними, забруднення могли спричинити скиди з очисних споруд цукрового заводу в Тьоткіно.

Чи є загроза для води у Києві?

На Сумщині та Чернігівщині немає питних водозаборів. Однак найближчий розташований у Київській області.

Головним водопостачальником для столиці є Деснянська водопровідна станція, яка забезпечує водою близько 60% киян (дніпровська вода – 30%, артезіанська – 10%).

У КМДА стверджують, що ситуація з якістю води у столиці контрольована. У разі її погіршення водоканал буде активно очищати воду.

Рибу збирають у мішки й закопують у ямі Стас Козлюк/Новинарня

Яка ситуація зараз?

7 вересня у Міндовкілля повідомили, що масову загибель риби вдалося зупинити, а рух забруднення у напрямку Києва сповільнився.

Через згини Десни й течію характер забруднення змінився. Наразі воно концентрується у найглибшій частині річки окремими плямами й осідає на дно.

Також на Десні у Чернігові встановили установки для насичення води киснем. Завдяки цьому почало гинути менше риби, а забруднення – осідає на дно.

Станом на 8 вересня, за даними Міндовкілля, у Сеймі та Десні зібрали близько 26 тонн загиблої риби.

Однак 9 вересня стало відомо, що вода в Десні біля Чернігова потемніла. Місцями зафіксували масовий замор риби.

Цього ж дня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що реагування на забруднення Десни з боку місцевої влади Чернігова було несвоєчасним.

"За тиждень міські служби спромоглися лише встановити одну аераційну установку та розставити забороняючи покажчики на міських пляжах.

Робочої команди для очищення берегів і самої річки від загиблої риби не створено. Місця поховання цієї риби не визначено", – написав він.