Пан Сирник до святкового столу: 5 простих рецептів, які прикрасять кожне чаювання

Якщо ви ще ніколи не готували Львівський сирник - саме час спробувати.

Кисломолочний сир робить випічку не лише смачною, а й дуже ситною і поживною. Тому-то пироги з сиром, мандрики, мішаники, сирники любили готувати наші прабабусі задовго до того, як полиці кондитерських заполонили чізкейки.

"Корж із сиром і приправами, а також пиріжок або млинець із начинкою з сиру. Масу сиру викладають на розкачане на листі тісто, розрівнюють, змащують білком, а зверху накладають сітку з тонких шнурків, зроблених з цього ж тіста. Така сітка дуже прикрашає сирник". Ось таке визначення цієї популярної страви пропонують у книзі "Українські страви", яка вийшла друком у Києві в 1957 році.

Сирниками також називають маленькі смажені млинці-пиріжки з сирного тіста, однак нині ми підібрали для вас рецепти тих сирників, які більше схожі на запіканки.

З тістом і без, з різноманітними начинками, политі шоколадом і майже не солодкі – готуйте, які вам смакують більше і кличте близьких на каву.

ВІДЕО ДНЯ

Львівський сирник

Мабуть, найвідоміший рецепт сирника в нашій країні – Львівський. Існує незліченна кількість його рецептів, адже кожна господиня пристосовує його до смаків своєї родини.

Втім, є речі, які саме у Львівському сирнику незмінні: ніжна кремова структура жирного сиру, апельсинова чи лимонна цедра та шоколадна глазур.

Дуже добре смакують рецепти з шоколадним тістом, та якщо хочеться легкого десерту – спробуйте ось цей. Лише сир і шоколад, звабливий запах цедри, приємний солод родзинок.

Інгредієнти (на форму 22*12 см):

750 г сиру

3 яйця

100-125 г цукру

сіль

100 г сметани

35 г кукурудзяного крохмалю

100 г масла

цедра лимона

75-100 г родзинок

Для глазурі:

175 г шоколаду

10 мл олії ⠀

Приготування:

Родзинки залити окропом та залишити на кілька хвилин. Потім промити та просушити паперовим рушником. Сир, яйця, цукор, сіль, сметану, крохмаль, цедру лимона та розтоплене масло ретельно пробити блендером до гладкої маси. За бажання можна суміш ще й перетерти через сито, аби не було жодної грудки.

До сирної маси додати родзинки, вимішати та викласти у форму з пергаментом. Акуратно простукати форму об стіл, аби вийшло зайве повітря.

Сирник випікати у розігрітій до 180°С духовці упродовж години. На дно духовки варто поставити дно з водою, аби сирник не пересох та не тріскався.

Коли спікся, трошки привідкрити дверцята духовки і дати сирнику повністю у ній охолонути. Поставити стабілізуватися у холодильник на 6 годин або краще на ніч.

Вранці розтопити шоколад, додати олію, змішати та покрити сирник глазур’ю. Прибирати у холодильник до повного застигання шоколаду.

Сирник "Сльози ангела"

Цей десерт дуже популярний у Польщі. Його ще називають сирник з росою, "Золота роса" або "Тещині сльози".

Це святкова страва. Вона має дуже ніжний та вишуканий смак, а виглядає просто неймовірно – за умов правильного приготування на безе після охолодження мають виступити краплинки роси. Зберігайте собі напередодні свят, такий сирник прикрасить стіл і здивує гостей.

Інгредієнти (на форму 28х23 см):

для тіста:

170 г борошна

50 г цукру

1/3 ч.л. розпушувача

100 г вершкового масла

1 яйце

для сирного шару:

400 мл молока

2 уп. ванільного або сметанкового пудингу (по 40 г, можна замінити на 80 г кукурудзяного крохмалю)

1 кг кисломолочного сиру

2 яйця

4 жовтки

1 ч.л. ванілі

200 г цукру

70 мл олії

для безе:

4 білки

дрібка солі

пів ч.л. ванілі

150 г цукру

Приготування:

Готуємо пісочну основу: борошно змішати з цукром та розпушувачем. У миску з сухими інгредієнтами натерти на велику тертку масло. Під час натирання масло потрібно постійно вмочати у борошно, аби утворилася крихта. Перетерти руками борошно з маслом до однорідної крихти, додати яйце і 1-2 хвилини вимішувати тісто.

Викласти у форму, встелену пергаментом і руками розрівняти так, щоб тісто рівномірно встелило дно.

Наробити виделкою дірочок, аби тісто лишилося рівним і відправити у духовку на 15 хвилин за температури 180°С.

Для сирного шару холодне молоко змішати з ванільним пудингом до повного розчинення. В окремій мисці до сиру додати яйця, жовтки, цукор, ваніль та олію. Влити молоко з пудингом та збити усе блендером до однорідної маси.

Вилити поверх тіста й помістити в розігріту духовку, де з 180°С температуру одразу знизити до 160°. Випікати годину.

За 10 хвилин до закінчення часу випікання приготувати білковий шар: до білків додати дрібку солі, ваніль, пів чайної ложки цукру і починати збивати на невеликих обертах. Поступово, приблизно упродовж хвилини ввести 150 г цукру. Коли увесь цукор введений, збільшити оберти до максимальних та збивати ще 7-8 хвилин. Повинна вийти густа білкова маса зі стійкими піками.

Дістати з духовки спечений сирник і одразу нанести білкову масу на нього. На білках зробити візерунки виделкою: у заглибленнях потім будуть збиратися краплі роси. У режимі "верх-низ без конвекції" за температури 160°С випікати безе ще 15-20 хвилин до золотистого кольору. Роса з’явиться лише після повного охолодження.

Сирник з карамелізованими яблуками від Ольги Геркулес

Печені яблука та сир – дуже вдале поєднання. Яблука додають соковитості до сиру, також пасуватиме цій парі кориця, ваніль та ромова нота. Можна просто спекти цілі фрукти й начинити їх сирною начинкою, буде швидко і смачно, але ми знайшли чудовий рецепт, який добряче полоскоче смакові рецептори.

Цей сирник з карамелізованими яблуками від Ольги Геркулес, шеф-кухарки родом з Каховки. Їй дістався рецепт смаколика від мами. Спробуйте приготувати цей ароматний пиріг і смакуйте з думками про наш вільний південь.

Інгредієнти :

500 г сиру,

200 г масла,

200 г цукру,

3 яйця (розді­лити на білки та жовтки),

1 ст. ложка ванільного екстра­кту (або пакетик ванільно­го цукру),

5 ст. ложок манної крупи,

цедра лимона,

дрібка солі,

6 яблук.

Приготування:

Яблука очистити від шкір­ки і серединки, нарізати слайсами 5 мм завтовшки. Роз­топити 50 г масла на широкій пательні, викласти яблука, під­смажити кілька хвилин з кож­ного боку. Посипати яблу­ка ложкою цукру і ще смажити по хвилині з кожного боку. Ви­класти щільно в форму, легко змащену маслом.

Сир розтерти блендером або перетерти на сито, щоб не було кру­пинок. Решту масла (150 г) і цукру добре збити в бленде­рі до піни. Додати жовтки і ще збити. Додати цедру, ваніль­ний екстракт, перетертий сир і збити до однорідності. Додати в сирну масу манку або полен­ту і вимішати. Викласти сирну масу в іншу миску, а чашу блен­дера помити і витерти насухо.

Вилити в чашу білки, дати дрібку солі і збити на стійку піну. Легенько вмішати білки в сирну масу. Викласти все на карамелізовані яблука.

Випікати за температури 190°С пів години або доки сир­ник не перестане бути «живим» по краях і лишиться «ледь жи­вим» – посередині. Дати йому повністю охолонути, перевер­нути на таріль яблуками дого­ри.

Сирник з маком

Сирник, який навіє спогади про улюблений десерт дитинства – млинці "Вишиванка". Там солодкий сир поєднаний з маком та вишнею. У цьому рецепті вишня не передбачена, але вона точно пасуватиме. Можна додати розморожені ягоди перед маковим шаром, або ж поверх нього. Якщо ж ще поллєте розтопленим шоколадом і присиплете горіхами, цей сирник точно стане фаворитом на вашій кухні.

Інгредієнти (для форми 26х20)

для тіста:

70 г борошна

50 г какао

2 яйця

50 г цукру

100 г сметани

5 г розпушувача

для сирної маси:

1,5 кг кисломолочного сиру

5 яєць

200 г цукру

15 г ванільного цукру

20 г крохмалю

200г маку

100 мл молока

Приготування:

Яйця збити з цукром, додати сметану, розпушувач, какао і борошно й змішати все до однорідності. Тісто відставити, готуємо макову начинку.

До промитого маку додати гаряче молоко і відставити. До сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль і перебити блендером. Приблизно третину сиру відкладаємо в іншу ємність і додаємо до неї мак.

Сформувати сирник: дно форми встелити пергаментом, викласти шоколадне тісто. Поверх нього – сирна маса, далі – сирно-макова. Випікати за температури 160°С приблизно 1,5 години.

Сирна запіканка з гарбузом

Євген Клопотенко, автор цього рецепту пропонує експериментувати з ним – спробувати замінити борошно манкою, рисовим, мигдалевим або іншим борошном.

Можна спробувати пекти запіканку і з сирим гарбузом, однак структура її буде неоднорідною. Цей сирник цілком годиться, аби стати корисним та смачним сніданком. Сюди буде пасувати курага, родзинки, мускатний горіх та цедра апельсина, а подавати можна з сметаною, йогуртом чи сирою згущівкою.

Інгредієнти:

половина гарбуза (500 г)

400 г сиру

2 яйця

2 ст. л. борошна

3 ст. л. цукру

1 ч. л. ванільного цукру

дрібка солі

1 ст. л. вершкового масла

1 плитка шоколаду (за бажанням)

Приготування:

Гарбуз добре помити та обмокнути кухонним рушником. Викладіть його у шкірці на деко, застелене пергаментом і запікайте в духовці 30 хвилин за температури 180°С. Гарбуз має стати м'яким. Коли спечеться, викласти ложкою м'якоть гарбуза в миску.

До м’якоті додати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перебийте інгредієнти блендером і додайте борошно. Викладіть сирну масу у змащену вершковим маслом форму та випікайте за температури 180°С приблизно 35-40 хвилин до появи рум’яної скоринки. Одразу після випікання ще гарячу запіканку посипте тертим шоколадом.