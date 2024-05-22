"Не помиляється той, хто нічого не робить": Соколова перепросила за рекламу лінії психологічної допомоги

Журналістка Яніна Соколова попросила вибачення за рекламу гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити", яку запустив її благодійний фонд. Раніше банери розкритикували за використання депресивних фраз для привернення уваги.

Соколова зазначила, що стару рекламу з білбордів уже знімають, та закликала українців взяти участь у розробці нової, йдеться у її соцмережах.

Днями на вулицях українських міст з’явилася реклама гарячої лінії "Варто жити", гасла якої викликали негативну реакцію у користувачів соцмереж через неоднозначну подачу інформації.

На білбордах були розміщені написи великим шрифтом: "З депресії не вийти", "Буде лише гірше" та "Життя не має сенсу". Нижче – дрібнішими літерами – "Мучать такі думки? Дзвони". Також на кожному банері був написаний номер гарячої лінії та QR-код, який веде до додаткової інформації.

Українці розкритикували рекламу через те, що головна роль у ній була відведена депресивним меседжам.

Спершу Яніна Соколова не бачила своєї помилки й запевняла, що банери розроблялися спільно із психологами.

"Якщо ви маєте такі ж (думки, як на білбордах – ред.), можете зателефонувати на нашу гарячу лінію «Варто жити». За номером 5522. Стане легше. І такі думки розвіються. А якщо з вами все ок і у вас немає подібних думок, то живіть щасливо, донатьте на ЗСУ та розкажіть про нашу лінію тим, хто потребує допомоги", – писала вона у коментарях до допису із критикою.

Однак згодом журналістка визнала свою помилку та помилку своєї команди.

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламної агенції McCann Kyiv.Тому прошу персональне вибачення у всіх, в кого наша ідея викликала зворотну від бажаного реакцію", – написала Яніна Соколова.

Вона зазначала, що на білбордах були написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на гарячу лінію "Варто жити".

"Розрахунок нас і наших партнерів, за участі психологів агенції, був на те, що людина, яка прочитає на борді свої ж думки, синхронізує їх із собою і побачить, що вихід є, як написано нижче на борді, набере наших психологів 5522 й отримає допомогу.

Втім, ми помилилися. В людей, які нині перебувають у кризових станах, це викликало обурення. Немов ми спонукаємо людей зацементувати свої думки. Але це не так", – додала журналістка.

Також Соколова зауважила, що старі борди вже знімаються, а нові розроблятимуться разом із громадськістю. Усі охочі можуть висловити свої ідеї щодо реклами у коментарях до допису журналістки.

В Управлінні з питань реклами Київської міської адміністрації та комунальному підприємстві "Київреклама" зазначили, що не мають права втручатися у зміст реклами, а тому відповідальність за неї несе замовник.

"Ми видаємо дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення. При розгляді заяв щодо оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Управління не відслідковує і не перевіряє її зміст. Це стосується і конструкцій зі змінним сюжетом – білбордів, сітілайтів, відеоекранів, банерів тощо.

Хоча ми не маємо повноважень втручатися у зміст реклами, проте ми не могли залишитись осторонь ситуації і звернулися до оператора стосовно сумнівних сюжетів. Провокативна реклама вже знята з вулиць міста", – повідомили в управлінні.

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