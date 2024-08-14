SpaceX звинувачують у забрудненні водойм стічними водами

Компанію SpaceX Starship звинувачують у завдаванні шкоди сусіднім громадам, дикій природі та екосистемам. Зокрема йдеться про скидання стічних вод у водойми під час випробувань та запуску ракет.

Про це заявило Агентство з охорони навколишнього середовища(EPA) та Техаська комісія з якості навколишнього середовища (TCEQ) у своїх звітах, повідомляє CNBC.

У TCEQ описали 14 окремих інцидентів про вплив на навколишнє середовище дренчерної системи SpaceX та подали скаргу на компанію, через скидання стічних вод без дозволу.

Системи водяного дренажу мають працювати у парі з дефлекторами полум’я, щоб пом’якшити інтенсивне тепло, енергію та звук, які супроводжують орбітальні запуски ракет. Але SpaceX цю систему встановили не одразу.

Тож під час першого запуску ракети інтенсивне тепло, енергія та звук пошкодили місця гніздування та міграції зникаючих видів птахів, а також призвели до пожежі в парку штату Бока-Чіка.

ВІДЕО ДНЯ

CNBC зазначає, що напередодні другого запуску компанія SpaceX обійшла регуляторні процедури отримання дозволів щодо лімітів викидів забруднюючих речовин та не пояснила, як планує очищати свої стічні води.

Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) видало SpaceX офіційне повідомлення про порушення 13 березня 2024 року, але на новий запуск це не вплинуло.

Читайте також : SpaceX відкрила бронювання місць для польоту у космос: які напрямки доступні

Лабораторні звіти SpaceX вказують на те, що перші зразки води містили 0,113 мкг/л ртуті(приблизно 1/17 дозволеного ліміту ртуті), тоді як у наступних зведеннях – 113 мкг/л.

Схожа ситуація з забруднення води нікелем, ціанідом, міддю та хромом. показники цих речовин у звітах SpaceX дорівнюють або перевищують стандарти TCEQ і EPA.

Місцеві жителі поблизу Бока-Чіка часто висловлювали занепокоєння щодо потенційно небезпечних умов, створених двигунами 15-поверхового корабля Starship. Вони скаржились на оглушливий шум, стовпи пилу та уламки розміром з м'яч для боулінгу, що призвело до пошкоджень авто та розбитих вікон.

У компанії SpaceX відреагували на звинувачення і назвали їх "фактично неточними".

"Під час нашої постійної координації як з TCEQ, так і з EPA ми чітко запитували, чи потрібно припинити роботу дренгерної системи, і нас повідомили, що операції можуть продовжуватися", – зауважують в SpaceX.