Як вберегти підлітка від вербування російськими спецслужбами? Поради поліції
Спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків, аби використати їх для вчинення протиправних дій на території нашої держави.
Часто для цього країна-агресорка використовує маніпуляції, психологічний тиск або пропозиції "заробітку", кажуть у поліції Сумської області.
Інформацію про "легкі гроші" для підлітків можна зустріти в Telegram-каналах або чатах. Там працівники спецслужб РФ переконують дітей у тому, що ті можуть отримати кошти за виконання завдань різного ступеню складності, кажуть поліціянти.
"Зокрема, їм пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання – намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру або з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці.
Бувають й складніші – спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового", – пояснюють правоохоронці.
У поліції наголошують, що ці дії незаконні, а у випадку їхнього вчинення, відповідальність нестимуть як діти, так і їхні батьки. Виконання завдань російських спецслужб можуть бути кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу – за них передбачені суворі покарання, як-от довічне позбавлення волі.
Тому дорослих закликають бути уважними до потенційної загрози, зокрема:
- інформувати дітей про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;
- слідкувати за активністю дітей в інтернеті та їхнім колом знайомств у соцмережах.
У випадку виявлення ознак вербування батькам слід негайно повідомити про це поліцію за номером 102.
"Нагадуємо, згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності", – додали поліціянти.
Раніше українські правоохоронці викривали спроби спецслужб РФ залучити дітей до поширення фейкових повідомлень про "мінування" та антисемітських провокацій.