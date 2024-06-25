Студентів-чоловіків відраховуватимуть за відмову від базової військової підготовки

Базову підготовку проходять повнолітні громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Кабмін дозволив відраховувати з вишів студентів-чоловіків, визнаних придатними до військової служби, якщо вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

Про це йдеться у постанові уряду №734 від 21 червня.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", – зазначено у пункті 15 постанови Кабміну.

Кому п отрібно проходити базову військову підготовку?

Базову підготовку проходять повнолітні громадяни України чоловічої статі (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Згідно з навчальним планом, її мають пройти:

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курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів;

поліціянти під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів.

Жінки можуть бути залучені до такої підготовки, якщо вони виявили на це бажання не пізніше ніж за 6 місяців до початку практичної підготовки базової підготовки.

Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Водночас від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які:

були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

проходили військову службу;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, відповідно до оновленого закону про мобілізацію в Україні замість строкової служби запровадять базову військову підготовку (БЗВП). "УП. Життя" пояснювала, де її можна буде пройти.