Студентів-чоловіків відраховуватимуть за відмову від базової військової підготовки
Кабмін дозволив відраховувати з вишів студентів-чоловіків, визнаних придатними до військової служби, якщо вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.
Про це йдеться у постанові уряду №734 від 21 червня.
"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", – зазначено у пункті 15 постанови Кабміну.
Кому потрібно проходити базову військову підготовку?
Базову підготовку проходять повнолітні громадяни України чоловічої статі (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Згідно з навчальним планом, її мають пройти:
- курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
- курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів;
- поліціянти під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів.
Жінки можуть бути залучені до такої підготовки, якщо вони виявили на це бажання не пізніше ніж за 6 місяців до початку практичної підготовки базової підготовки.
Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Водночас від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які:
- були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- проходили військову службу;
- до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
- мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Нагадаємо, відповідно до оновленого закону про мобілізацію в Україні замість строкової служби запровадять базову військову підготовку (БЗВП). "УП. Життя" пояснювала, де її можна буде пройти.