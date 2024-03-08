В Афганістані таліби арештовують жінок, які не носять хіджаб

В Афганістані жінок заарештовують за недотримання указу "Талібану" про носіння хіджабу. Багато з них тепер бояться з’являтися в публічних місцях.

Про це під час брифінгу Організації об’єднаних націй заявила Роза Отунбаєва, спецпредставниця генсека ООН в Афганістані.

"Відмова жінкам і дівчатам у доступі до освіти та роботи, а також відсторонення їх від багатьох аспектів суспільного життя, завдали величезної шкоди психічному та фізичному здоров'ю", – зазначила Отунбаєва.

Також вона розповіла, що жінки зазнають репресій, насильства, зокрема тілесних покарань, і навіть смертної кари. Спецпредставниця наголосила, що жінки не мають голосу в ухваленні рішень, їхніх прав не визнають і їх "викидають" із суспільства.

Роза Отунбаєва закликала талібів скасувати введені обмеження, бо шкода від них з часом лише збільшуватиметься.

Нагадаємо, після приходу до влади, таліби значно обмежили права жінок. Раніше вони заборонили їм навчатися в університетах та ввели заборону на показ фільмів, де грають жінки, а тележурналістки та телеведучі повинні були носити хіджаб.

Крім того, таліби заборонили афганським жінкам працювати в установах ООН. Як зазначали тоді, майже 400 працівниць були частиною організації. Речник генсека наголосив, що вони мають важливе значення для забезпечення продовження місій ООН в Афганістані.

Також жінок, які стали жертвами насилля, в Афганістані відправляють до в’язниці.