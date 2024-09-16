Тисячі тропічних рослин із ботсаду Гришка можуть не пережити холоди через відключення електроенергії

Тропічні рослини з ботсаду Гришка можуть не пережити холоди

4 тисячі тропічних і субтропічних рослин із колекції Ботанічного саду імені Миколи Гришка перебувають під загрозою через російські обстріли.

Вони можуть не пережити холод, спричинений відключенням електроенергії, пише The Guardian.

Ботсад імені Гришка є найбільшим в Україні та одним із найбільших у Європі. Тут ростуть близько 13 тисяч видів дерев, квітів та інших рослин з усього світу.

Тропічна та субтропічна колекція рослин ботсаду налічує 4 тисячі видів. Серед них – бромелії, тілландсії, зірковики, орхідеї, азалії.

Гуманія язичкова з Бромілієвих Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

ВІДЕО ДНЯ

"Найцінніше те, що у нас є види рослин, які привезла член-кореспондентка НАН Тетяна Черевченко прямо із природи – з Амазонки, В’єтнаму, Греції.

Ми їх всіх зберегли. Але тепер не знаємо, що з ними буде", – розповіла у коментарі для "УП. Життя" директорка ботсаду Наталія Заіменко.

Також у ботсаді росло 45 видів орхідеї із В’єтнаму, де середовище їхнього існування знищили. Українські фахівці розмножили їх та повернули на батьківщину.

"Ми не просто зберігаємо рослини, ми дійсно багато працюємо", – наголосила біологиня.

Крім того, серед представників колекції – плямиста Paphiopedilum bellatulum (орхідея "яйце у гнізді"), зелена лудізія та Doritis pulcherrima, яка походить від рослини, відправленої в космос у 1986 році.

Однак ця колекція може не пережити зиму, адже рослини із тропіків та субтропіків не здатні витримувати температури, нижчі за +10℃.

Під час відключень світла у лютому один із видів азалії, виведений у Німеччині в 1930-х роках, втратив більшу частину листя.

Орхідея Cymbidium Showgirl Rose Greer Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

"Молодші, менші рослини виживають краще.

Це як втрата родича або домашньої тварини. Я думаю про них, як про своїх дітей. Я поливаю їх, доглядаю за ними, розмовляю з ними", – розповіла журналістам The Guardian співробітниця ботсаду Ірина Юдакова.

Під час російських атак прямого влучення у будівлі ботсаду не було. Однак осколки розбивали скло, а одного разу вибухова хвиля зрушила шматок стіни й повалила рослини.

Минулої зими коштом пожертвувань ботсад зміг закупити 242 тонни паливних гранул, щоб зберегти рослини. Тут встановили дров’яну пічку, яку можна запалювати під час вимкнень світла.

Також торік у ботсаді встановили три теплові насоси для підтримання температури на рівні +20-22℃. Однак резервного живлення не було.

Як розповіла Наталія Заіменко, ботсаду подарували генератор для безперебійної робити. Однак немає коштів, щоб його обслуговувати. До того ж на цьому проблеми не закінчилися.

"Наразі у ботсаду є велика потреба у склі, яке в Україні неможливо купити. Також під час випробувань у нас полетіла теплотраса, тепер треба нові труби. Рятує тільки альтернативне опалення, яке дозволяє регулювати подачу тепла", – зазначила директорка.

Зараз ботсаду допомагають близько тисячі волонтерів, які доглядають за рослинами.