Більше жодних операцій? Науковці створили оборотну вакцину для стерилізації собак

Фото ілюстративне. Вакцина підходить для стерилізації самців та самок

Науковці з Чилі створили імунокастраційну вакцину під назвою Egalitte, яка здатна провести процедуру стерилізації собак без хірургічного втручання.

Вони стверджують, що препарат працює завдяки блокуванню гормону, відповідального за розмноження, і цей процес є оборотним, пише Reuters.

"Якщо [цей гормон] заблокований, то не виділяється гонадотропін і, отже, інші статеві гормони, завдяки чому тварина перебуває в стані кастрації", – пояснив ветеринар і професор Університету Чилі Леонардо Саенц, який працював над вакциною.

Вакцину можна застосовувати як для самців, так і самок, говорять її розробники. Загальна вартість препарату становить близько 54 доларів (близько 2200 гривень).

На думку Леонардо Саенца, новий метод стерилізації менш інвазивний і складний, ніж хірургічна операція. Завдяки цьому він може допомогти контролювати розмноження тварин у широкому масштабі.

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"Ін'єкція набагато легша, і ви можете вакцинувати більшу кількість тварин, якщо вам потрібно забезпечити репродуктивний контроль", – сказав він.

Одним із перших собак у світі, хто отримав щеплення Egalitte, став чилійський фокстер’єр на прізвисько Фіндлі.

Тварина під час та після ін'єкційної стерилізації перебувала у власному будинку, отримувала ласощі, а після – побігла, ніби нічого і не сталося.

Власниця пса Тамара Заморана пояснила, що такий спосіб стерилізації обрала через простоту процедури та оборотність наслідків.

"Натомість Фіндлі не поділився враженнями від щеплення, але із задоволенням лизнув руку ветеринара і продовжив свій день", – написали в Reuters.

Раніше ми розповідали, що стерилізація – гуманний та ефективний спосіб контролювати чисельність безпритульних тварин, яка допомагає тварині жити довше.