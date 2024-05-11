Чому на Евересті неможливо зварити яйце? Загадка від вчених

Через атмосферний тиск на висоті вершини Евересту вода закипає за нижчої температури.

Якщо ви виберетеся на найвищу вершину на Землі – Еверест, і захочете зварити там яйце, то не зможете цього зробити.

Вам завадять закони фізики. І обійти ці закони неможливо, повідомляє IFLScience.

Так у чому ж проблема? Зварити яйце на Евересті нам заважає атмосферний тиск. На рівні моря вода кипить при 100°C, але це не універсальна температура для всіх точок планети. Чим вище над рівнем моря, тим нижча температура потрібна для кипіння.

Точну температуру кипіння води у своєму місці знаходження можна визначити, знаючи, що кожні 300 метрів висоти знижують температуру кипіння на 1°C.

У Ла-Рінконада, найвищому постійному населеному пункті у світі, що знаходиться на висоті близько п’яти тисяч метрів, вода кипить при 82,8°C. За такої температури досі вдасться зварити яйце, але не приготувати каву. Мабуть, доведеться запастися термосами з напоєм ще біля підніжжя.

Вершина Евересту значно вища за Ла-Рінконада, отож і температура кипіння води там падає до 68°C. Цього досить для того, щоб отримати серйозні опіки шкіри, але вже замало, аби зварити яйце.

Білок, що входить до складу яйця, згортається за температури вище 80 °C, а жовток потребує щонайменше 70°C, аби затвердіти. Отож кип’ячої води на Евересті не буде достатньо, щоб яйця приготувалися.

Водночас допомогти зварити яйце на Евересті може скороварка. Завдяки тиску всередині посудини страву вдасться приготувати.

Раніше ми розповідали про те, що на висоті Евересту час іде інакше і як це впливає на старіння.