Диплом у смартфоні: у "Дії" з’явилися документи про освіту

У застосунку "Дія" відтепер є документи про освіту. Вже "підтягнулися" перші атестати та дипломи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У "Дії" стартувала бета (тестова версія програми перед її остаточним запуском – ред.) освітніх документів. Підтягнулись усі документи, але без сертифіката "Кенгуру", – розповів Федоров.

Зазначають, що дипломи та свідоцтва про здобуття освіти будуть доступними і для тих, хто виїхав за кордон, тож тепер немає необхідності просити батьків відправити їх поштою.

Нагадаємо, бета-тестування застосунку розпочалося в лютому. До нього мали можливість приєднатись охочі українці, яким більше 14 років. Для цього потрібно було мати ідентифікаційний код.