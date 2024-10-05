У Франції завершилася гра з пошуку схованого скарбу – золотої сови: вона тривала 31 рік

Золоту сову переможець міг отримати в обмін на бронзову копію.

У Франції закінчилася одна з найтриваліших ігор з пошуку скарбу. Вона стартувала 31 рік тому, коли французький художник Мішель Беккер сховав маленьку статуетку сови, виготовлену з трьох кілограмів золота і семи кілограмів срібла з алмазною крихтою.

Підказки щодо місця, де захований скарб, містилися на сторінках книги "Слідами золотої сови" Макса Валентина (псевдонім письменника Режіса Гаузера), пише The Guardian.

Мішель Беккер ілюстрував книгу, видану 1993 року, а згодом створив скульптуру сови, яку пообіцяв тому, хто першим розгадає підказки.

На полювання за скарбом його надихнув британський бестселер 1979 року художника Кіта Вільямса "Маскарад". Книга розійшлася тиражем понад мільйон примірників завдяки загальнонаціональним пошукам 18-каратного золотого зайця, інкрустованого дорогоцінним камінням. За три роки його знайшли в парку в Бедфордширі.

Згідно з правилами французького квесту, кожен, хто знайшов бронзову копію сови, мав право обміняти її на оригінал. Його вартість на момент першої публікації книги оцінювалася в 1 мільйон франків, що на сьогодні еквівалентно майже 300 тисячам євро.

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Шукачі мали не лише знайти заховану копію статуї, а й також продемонструвати, що вони правильно розгадали 11 таємничих загадок автора книги Макса Валентина.

Пошуки золотої сови тривали 31 рік. Віддана армія з десятків тисяч фанатів книги взяла участь у полюванні на скарб.

На онлайн-форумах шукачі скарбів обмінюватися нотатками й теоріями, а також створили онлайн-базу даних. Протягом багатьох років вони дійшли до консенсусу щодо того, як слід інтерпретувати кілька загадок.

Однак нікому не вдалося розгадати останню, приховану 12-ту загадку – складену з різноманітних частин основних 11.

Квест став причиною кількох судових позовів, один з яких ініціював сам Беккер – після смерті Валентина у 2009 році художник вимагав від родини письменника конверт із точним місцем, де захований птах.

На той час у скульптора була лише золота сова, а в спадкоємців автора – запечатаний конверт із розгадками загадок Валентина.

Вважається, що найтривалішо грою з пошуку скарбів у світі є "Таємниця" Байрона Прайса, опублікована в 1982 році. Вона передбачає пошук 12 ящиків зі скарбами, закопаними у секретних місцях у США та Канаді. Наразі лише три з них вдалося знайти.