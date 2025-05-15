У Франківську приватний Університет Короля Данила запроваджує стипендії

Стипендії найкращим студентам вже з вересня виплачуватиме Університет Короля Данила в Івано-Франківську. Попри приватну форму власності, виш пропонує гнучкі програми грантів для безкоштовного навчання молоді, а відтепер студенти, які отримали високі бали на Національному мультипредметному тесті, щомісяця отримуватимуть стипендію у розмірі 2000 грн.

Таке рішення прийняли, адже прагнуть, щоб найрозумніша і кмітлива молодь навчалася в Україні, а саме – в УКД. Разом з тим, упродовж декількох років у закладі діє система грантів. Фонд отця Івана Луцького, заснований у пам'ять про засновника вишу, пропонує 100% знижку на навчання для вступників, які склали НМТ на понад 180 балів з кожного предмету, та 50% – зі 160-180 балами.

Додатковою можливістю навчатися безкоштовно торік стали державні гранти на навчання в університетах, коли гроші "йдуть" за студентом обраного вишу, незалежно від форми власності. Утім, досі чи не єдиним стримуючим фактором для молоді була відсутність у закладі стипендій. Вже з вересня ситуація зміниться. Отримати стипендії зможуть абітурієнти, котрі склали НМТ з кожного предмету на 160 балів і вище.

"Ми знаємо, що студенти у соцмережах активно діляться умовами навчання, тому можуть у режимі онлайн без прикрас бачити реалії того чи іншого закладу вищої освіти. Відповідно чимало абітурієнтів, які мають високі бали, хочуть вступити до УКД, адже бачать якісну інфраструктуру, насичене студентське життя, щотижневі зустрічі з лідерами думок, майстеркласи від практиків у різних галузях та успіхи наших випускників. Але досі певним бар’єром для них була відсутність стипендій. Нині ми вирівнюємо умови, тож форма власності більше не має значення. Якщо абітурієнт отримав високі бали за результатами НМТ, для нього відкриті двері різних вишів. Ми зацікавлені, щоб найкращі навчалися саме у нас, тому пропонуємо їм значно більші можливості, ніж в інших університетах, і з базою, яку постійно вдосконалюємо. УКД в Івано-Франківську вирізняється своїми ініціативами та особливим середовищем, долучитися до якого прагнуть дедалі більше студентів. У нас діють сучасні теле- та радіостудія, працює професійна хореографічна школа, функціонує унікальний спортивний майданчик на даху та головне – ми залучаємо топових лекторів для проведення занять. А тепер ще й приємно вражаємо повноцінними академічними стипендіями", – каже ректор Університету Короля Данила Мирослав Луцький.

До слова, Університет Короля Данила заснований у 1997 році. Він готує бакалаврів та магістрів за різними освітніми програмами. У 2025 році сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" оприлюднив рейтинг приватних університетів за кількістю осіб, зарахованих на навчання за контрактом. Університет Короля Данила потрапив у четвірку найкращих серед вишів з Львівщини, Одещини та Києва.