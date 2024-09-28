Розбещував та ґвалтував підлітків, а згодом пішов у монастир: у Харкові повідомили про підозру вчителю

Після звільнення чоловік пішов жити до чоловічого монастиря на Тернопільщині

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому вчителю фізкультури, який у кількох навчальних закладах Харкова розбещував та ґвалтував учнів. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Один із постраждалих наважився розповісти про сексуальне насилля лише після того, як виїхав за кордон, повідомили в Головному управління Національної поліції Харківської області.

Виявилося, що від дій педагога з 2018 по 2021 роки постраждали ще двоє хлопців. На момент вчинення злочинів дітям було 11, 12 та 13 років.

Згодом чоловік звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисником виявився 55-річний неодружений чоловік, який працював вчителем понад 10 років. Раніше його не притягали до кримінальної відповідальності.

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27 вересня 2024 року поліціянти повідомили колишньому вчителеві про підозру у вчинення зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК України), а також розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

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Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зауважили в прокуратурі.

Нагадаємо, у березні 2023 року львівський суд визнав винним киянина в розбещенні неповнолітніх дівчат. Досудовим розслідуванням встановили, що 50-річний чоловік у 2021 році, переодягнувшись у жіночий одяг і назвавшись лікаркою, торкався дітей.