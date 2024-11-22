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У Харкові на станції метро встановили головну ялинку

Альона Павлюк — 22 листопада, 13:44
У Харкові на станції метро встановили головну ялинку
У Харкові встановили ялинку у метро
Центральний парк Харкова/Telegram

У Харкові цьогорічну головну ялинку міста встановили у метро. На ній вже запалили святкові вогники.

Про це повідомило комунальне підприємство "Центральний парк".

Ялинку встановили сьогодні вночі на станції метро "Університет".

"Спільно з фахівцями метрополітену під'єднали та перевірили святкову ілюмінацію і декор", – зазначили у пресслужбі.

Ялинка-2025 у Харкові
Ялинка на станції "Університет"
Центральний парк Харкова/Telegram
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Наступного тижня до ялинки планують додати зимові інсталяції.

Ялинка у метро Харкова
Незабаром до ялинки додадуть зимові інсталяції
Центральний парк Харкова/Telegram

Нагадаємо, встановлювати ялинку у Харкові на станції "Університет" почали у 2022 році.

Тоді ж мер міста Ігор Терехов повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після закінчення війни.

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