У Харкові на станції метро встановили головну ялинку

У Харкові встановили ялинку у метро

У Харкові цьогорічну головну ялинку міста встановили у метро. На ній вже запалили святкові вогники.

Про це повідомило комунальне підприємство "Центральний парк".

Ялинку встановили сьогодні вночі на станції метро "Університет".

"Спільно з фахівцями метрополітену під'єднали та перевірили святкову ілюмінацію і декор", – зазначили у пресслужбі.

Ялинка на станції "Університет" Центральний парк Харкова/Telegram

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Наступного тижня до ялинки планують додати зимові інсталяції.

Незабаром до ялинки додадуть зимові інсталяції Центральний парк Харкова/Telegram

Нагадаємо, встановлювати ялинку у Харкові на станції "Університет" почали у 2022 році.

Тоді ж мер міста Ігор Терехов повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після закінчення війни.