За годину до смерті надіслала Жадану свій останній малюнок: у Харкові загинула 18-річна художниця

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко.

Про це повідомив український письменник, музикант і військовий Сергій Жадан.

"Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко – дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок.

Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", – написав Жадан.

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Про загибель дівчини повідомила і її подруга, художниця Аріна Ніколенко. Вона опублікувала відео, на якому за день до того Вероніка стрибає на батуті на відкритті виставки в "ЄрміловЦентрі".

"Вона була художницею, поеткою, захоплювалась українською культурою і ще багато чого... та, крім іншого, вона була моєю дівчиною. А близько години тому я бачила її мертвою в лікарні. Вона загинула під час обстрілу. Її вбили росіяни", – написала Аріна.

Вероніка Кожушко брала активну участь у творчому житті Харкова. Вона розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка.

На своїй сторінці в Instagram дівчина систематично організовувала збори коштів на потреби українських військових.

Літературознавиця Ярина Цимбал розповіла, що познайомилася з юною харків’янкою, коли та прийшла знімати її квартирник у будинку "Слово".

"Вони прийшли трохи раніше: троє юних дівчат і один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі – торби-шопери Нікиної роботи, листівки. На них Держпром, "Слово", Семенко, Хвильовий, Курбас.

Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в "Слові" і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту", – розповідає Цимбал.

Заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка також згадує знайомство з Веронікою Кожушко.

"Їй 18. Вона тонка і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею. Такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь. Їй 18. Вона малює. Вона дуже тонко відчуває. І, здається, сама не до кінця усвідомлює, скільки в ній усього.

Вона дивиться на цей світ закоханими очима. Іронізує, як уміють лише такі, як вона. Коли вони з подругою підбігають обійнятися – обіймаю дуже ніжно, бо, здається, вони зараз злетять як кульбабки – стільки в них легкості. Можливо, щоби не злетіти, Ніка й одягала всі ці металеві разочки й перстеники... Я не можу прийняти цієї втрати", – пише вона у Facebook.

Михайль Семенко. Ілюстація Вероніки Кожушко Фото Олени Рибки

Нагадаємо, 30 серпня, російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав на центральну частину Харкова і влучив у 12-ти поверховий житловий будинок. Станом на ранок 31 серпня відомо про 97 ​​постраждалих, з них – 22 неповнолітні.