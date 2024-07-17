У Канаді померла 10-річна TikTok-зірка, яка боролася з трьома вродженими хворобами

У Канаді померла 10-річна TikTok-зірка Белла Брейв, яка боролася з трьома рідкісними вродженими захворюваннями та ділилася своїм життям у соцмережах.

Про смерть сповістила у соцмережах її мама, повідомляє канадське видання CBC.

Ізабелла Томпсон, відома як Белла Брейв (у перекладі з англійської – Смілива), мала понад 7 мільйонів підписників у TikTok. Вона народилася з трьома рідкісними захворюваннями: карликовість, тяжкий комбінований імунодефіцит і хвороба Гіршпрунга, яка вражає кишківник.

Мати Белли Кайла Томсон раніше працювала вчителькою, але залишила свою роботу, щоби піклуватися про доньку.

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У TikTok дівчинка стала відомою у 2021 році. Белла разом із Кайлою почали ділитися зі своїми підписниками новинами про її життя та здоров'я.

У 2023 році, після років очікування на донорський орган, дівчинка перенесла трансплантацію кишківника.

Після операції Беллу запитали, що вона може порадити іншим дітям, які, як і вона, очікують на пересадку.

"Будьте дуже обережними. Отримуйте багато задоволення. І залишайтеся хоробрими", – відповіла дівчинка.

За словами її матері, за своє життя Белла провела в лікарні понад тисячу ночей.

14 липня Кайла у соцмережах сповістила про смерть доньки. Незадовго до цього у дівчинки почалися проблеми з легенями.

"Белла мирно померла на наших руках.

Будь ласка, зберігайте її ім'я на ваших вустах, пам'ять про неї та її хоробрість у ваших серцях", – написала Кайла Томпсон.

Нагадаємо, американка, яка хворіла на рак яєчників, після своєї смерті зібрала понад 440 тисяч доларів для покриття медичних боргів інших людей.