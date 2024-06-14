У Китаї засудили активістку руху #MeToo: їй призначили п’ять років ув’язнення

Дівчину та її друга-активіста затримали ще в 2021 році

Журналістка Софія Хуан Сюецінь, яка висвітлювала рух #MeToo та продемократичні протести в Гонконзі, може провести п’ять років у в’язниці. Китайський суд звинуватив дівчину в "підривній діяльності проти держави".

Крім неї, обвинувальний вирок винесли і щодо активіста Ван Цзяньбіна, інформує The Guardian.

Судове засідання проходило за зачиненими дверима – до участі не допустили представників громадськості та ЗМІ.

Хуан і Ван звинуватили в підриві державної влади через регулярні зібрання, які вони організовували для обговорення питань фемінізму, прав ЛГБТК+ і трудових прав.

Згідно з даними Комітету захисту журналістів, їх звинуватили в оприлюдненні викривлених і підбурливих статей з метою публічних звинувачень уряду, наклепі на китайську владу та організації онлайн-курсів, які розпалювали невдоволення країною.

Прихильники активістів стверджують, що суд призначив журналістці максимальне покарання. Крім того, Хуан позбавлять політичних прав на чотири роки і вона буде зобов’язана сплатити штраф у розмірі 100 тисяч юанів (більше 90 тисяч гривень). Таке ж покарання, але штраф у двічі меншому розмірі, призначили для Вана.

Дівчина заявила, що планує оскаржити рішення.

14 червня правозахисна організація Amnesty International заявила, що Хуан і Ван були ув’язнені "виключно за використання свого права на свободу вираження поглядів", і закликала їх звільнити.

"Насправді вони не вчинили ніякого злочину. Натомість китайський уряд вигадав виправдання, щоб назвати їхню діяльність загрозливою, і звинуватити їх у тому, що вони навчали себе та інших соціальної справедливості, пропагували гідність жінок і дотримання прав працівників" – сказала директорка неурядової організації в Китаї Сара Брукс.

Відому феміністську активістку та журналістку Софію Хуан Сюецінь і її друга Ван Цзяньбіна заарештували у вересні 2021 року – за день до її вильоту на навчання до Великобританії.

Раніше дівчині не дозволили здобувати освіту в Університеті Гонконгу, однак вона отримала стипендію Міністерства закордонних справ Великої Британії за програмою підтримки "видатних нових лідерів з усього світу".

За даними правозахисників, під час утримання їх допитували, а також вони зазнавали тортур і жорстокого поводження.

Нагадаємо, 6 травня активістки руху #MeToo зробили написи на картинах у французькому місті Мец, зокрема і на відомому "Походженні світу" Гюстава Курбе. Жінки пояснили свої дії спробою привернути увагу до невидимості жінок.