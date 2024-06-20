Поліція Києва затримала чоловіка, який поширював радянську символіку на території школи

У Києві поліція затримала 23-річного чоловіка, який розповсюджував заборонену радянську символіку

23-річному мешканцеві Києва загрожує ув’язнення за поширення радянської символіки на території однієї з гімназій у Дарницькому районі столиці.

Хлопець розвішав близько 20 радянських вимпелів (вузький довгий прапор – ред.) та прапорців на паркані біля навчального закладу, повідомили у поліції Києва.

У коментарі для "УП. Життя" заступниця начальника відділу комунікацій ГУ НП у місті Києві Анна Страшок розповіла, що правоохоронці виявили підозрілу символіку під час моніторингу соціальних мереж.

"Виявили відеоролик, на якому група підлітків збирає з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели.

На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції. Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі", – зазначили у поліції.

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Чоловік розвішав близько 20 прапорців та вимпелів із зображенням радянської символіки Поліція Києва

Поліціянти встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Поки що поліції не вдалося з’ясувати мотиви такого вчинку, каже Анна Страшок. За словами хлопця, прапорці та вимпели він знайшов у "невідомому місці". Тож з ним проводять першочергові слідчі дії.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки.

Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

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