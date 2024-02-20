Вдавав із себе поліцейського: у Києві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерів на 100 тис. грн

У Києві чоловік ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

У Києві судитимуть чоловіка, який, вдаючи зі себе поліцейського, ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень.

Він працював за схемою "ваш родич затриманий, потрібні гроші", повідомили в Київській міській прокуратурі.

45-річний киянин телефонував пенсіонерам і називався працівником поліції. Після цього він розповідав, що їхніх родичів затримали за бійку, в якій травмували одного з її учасників.

За легендою, "постраждалий" у важкому стані перебував у лікарні.

Потім чоловік пропонував "вирішити питання", щоб не притягувати родича до відповідальності.

У результаті цієї афери, четверо пенсіонерів перерахували на банківську карту зловмисника близько 100 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт проти киянина скерували до суду. Його судитимуть за злочин, передбачений частинами 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали 27-річного чоловіка, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на понад 300 тисяч гривень.