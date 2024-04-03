Киянина засудили за феєрверк, який сусіди переплутали зі звуками "Шахедів"

У Києві чоловіка засудили за запуск салюту, який сусіди переплутали з "Шахедами"

Киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час війни. Сусіди сприйняли звуки вибухів за проліт "Шахедів".

Чоловік визнав свою провину і розкаявся, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 35-річний киянин ввечері 6 березня 2024 року запустив салют з вікна квартири у Голосіївському районі. Пролунало чотири вибухи.

"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ", – зазначили в установі.

Як повідомила речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі для "УП. Життя", цього вечора в гості до чоловіка приїхав його друг. Вони вечеряли й випивали.

"Обвинувачений згадав, що в нього є феєрверки, й вирішив їх запустити. Особливість цих феєрверків у тому, що при запуску видають звуки, схожі на "Шахеди". Весь будинок злякався. В одних із сусідів є маленька дитина, яка дуже налякалася, через що родина побігла ховатися до ванної кімнати.

Коли з’ясувалося, що це не "Шахеди", а сусід так розважається, одразу викликали поліцію. Його дуже легко встановили, бо всі сусіди зрозуміли, хто це зробив", – розповіла Ірина Винокурова.

Киянина судили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Свою провину він визнав та розкаявся.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробовувальним терміном в 1 рік.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада заборонила продаж і запуск феєрверків на час війни.

У серпні того ж року Верховна рада підтримала законопроєкт, який забороняє продаж та використання феєрверків по всій Україні.