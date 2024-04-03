Киянина засудили за феєрверк, який сусіди переплутали зі звуками "Шахедів"
Киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час війни. Сусіди сприйняли звуки вибухів за проліт "Шахедів".
Чоловік визнав свою провину і розкаявся, повідомили у Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, 35-річний киянин ввечері 6 березня 2024 року запустив салют з вікна квартири у Голосіївському районі. Пролунало чотири вибухи.
"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ", – зазначили в установі.
Як повідомила речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі для "УП. Життя", цього вечора в гості до чоловіка приїхав його друг. Вони вечеряли й випивали.
"Обвинувачений згадав, що в нього є феєрверки, й вирішив їх запустити. Особливість цих феєрверків у тому, що при запуску видають звуки, схожі на "Шахеди". Весь будинок злякався. В одних із сусідів є маленька дитина, яка дуже налякалася, через що родина побігла ховатися до ванної кімнати.
Коли з’ясувалося, що це не "Шахеди", а сусід так розважається, одразу викликали поліцію. Його дуже легко встановили, бо всі сусіди зрозуміли, хто це зробив", – розповіла Ірина Винокурова.
Киянина судили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Свою провину він визнав та розкаявся.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробовувальним терміном в 1 рік.
Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада заборонила продаж і запуск феєрверків на час війни.
У серпні того ж року Верховна рада підтримала законопроєкт, який забороняє продаж та використання феєрверків по всій Україні.