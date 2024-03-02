Котів у підвалі закрили решітками: поліція Києва розповіла про хід справи і відповіла на критику

Нещодавно у Києві, ймовірно, викрили жорстоке поводження з тваринами. Жителі будинку в Деснянському районі встановили решітки на вікна підвалу, де жили коти.

Двох кошенят знайшли мертвими, а інші замкнені тварини змогли вийти завдяки місцевим волонтерам.

Організація Help Animals Of Ukraine викликала поліцію, і та відкрила кримінальне провадження, однак тепер зоорятівники готують заяву про бездіяльність правоохоронців.

У коментарі "УП. Життя" столичні поліціянти розповіли, як просувається слідство, і прокоментувати звинувачення у бездіяльності.

Що сталося?

Про загиблих котів у підвалі Деснянського району стало відомо 26 лютого. Місцеві активісти, ймовірно, помітили замкненого кота і викликали дільничного.

Люди просили голову домоуправління відчинити двері, але спочатку вона не погодилась. Коли ж волонтерки викликали наряд і отримали доступ до підвалу, один кіт вийшов, а два інших лежали мертві.

На місці викликали ще правоохоронців, і ті склали протокол, а потім повідомили про розслідування. Однак зоозахисники заявили, що готують заяву про бездіяльність київської поліції. Про це у коментарі "Громадському" розповіла юристка організації Марина Суркова.

"Вони (волонтери – ред.) зайшли у підвал і знайшли два трупи котиків. Я підійшла до слідчо-оперативної групи, яка вже була на місці. Я попросила зафіксувати, вони відмовилися. Просила оглянути місце події та скласти відповідний протокол, забрати трупи як доказ – вони теж відмовилися", – каже юристка.

Суркова стверджує, що наступний викликаний наряд також "відмовився проводити слідчо-оперативні дії". За словами жінки, правоохоронці не допитали волонтерів, які знайшли мертвих котів, а кримінальне провадження відкрили після розголосу.

Водночас у поліції Києва заперечують бездіяльність.

"Наскільки я знаю, цих котиків забрали в той самий день. Слідчо-оперативною групою керує слідчий, він веде протокол огляду місця події. Якщо йому сказали "заберіть прямо зараз", а він забрав через годину, поки заповнював протокол, то у них є порядок…Вони оглядають місце події.

Начальник підрозділу каже, що він апріорі вилучив тіла тварин, тому що вони є предметами дослідження. Просто є певна специфіка роботи у слідчого", – каже речник Дмитро Грищенко.

Фото: HAU

Інформація про можливий злочин уже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами.

Експертиза дасть встановити причину смерті тварин, і відповідно – підозрювати винуватця.

"У той день, коли трупики виявили, було розпочато кримінальне провадження за частиною 3, статті 299. Тіла котиків скеровано на проведення експертизи для встановлення причини смерті. Зараз чекаємо на результати", – додає Дмитро.

Якщо винних у "замуровуванні" кошенят знайдуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.